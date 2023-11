Sicredi Ibiraiaras RS/MG comemora 40 anos com sorteio de carro 0 KM e shows em Minas Gerais

No dia 28 de novembro de 2023 a Sicredi Ibiraiaras RS/MG completa seus 40 anos de história. Para celebrar a data, prepara um grande evento no sábado (18/11), para todos os seus associados e parceiros em Minas Gerais.

O evento será realizado a partir das 18h no Pachecos’s Buffet e Eventos em Sacramento/MG. Na oportunidade, haverá show com Suellen & Francielly e Vitor & Versol, área externa com food trucks e brinquedos para as crianças, e ainda, o grande sorteio de um carro 0 KM da promoção Investir para Crescer, microrregião de Minas Gerais.

Para participar, os associados devem retirar suas pulseiras gratuitamente na sua agência Sicredi. A Cooperativa irá fornecer transporte gratuito saindo dos municípios de Frutal, Conceição das Alagoas, Uberaba, Araxá, Tapira, Ibiá e Santa Juliana. Mais informações sobre as pulseiras e o transporte podem ser adquiridas junto as agências da Sicredi Ibiraiaras RS/MG.

O sorteio do carro 0 KM será realizado as 21h. Os associados podem participar da promoção até às 16h da sexta-feira (17/11). Com a Investir para Crescer, o associado aplica seus recursos com a Cooperativa, ajuda a desenvolver a região e ainda concorre a prêmios incríveis. Podem participar associados Pessoa Física e Jurídica das agências de Sacramento, Santa Juliana, Ibiá, Tapira, Araxá, Conceição das Alagoas, Frutal e Uberaba.

A cada R$ 200,00 investidos em poupança, o associado recebe 1 cupom (limitado a 500 cupons por incremento diário); a cada R$ 400,00 investidos em Família Sicredinvest e RDC pré recebe 1 cupom (limitado a 250 cupons por incremento líquido diário) e a cada R$ 1.000,00 investidos em Fundos e LCA o associado recebe 1 cupom (limitado a 100 cupons). Não dá direito a cupom o valor utilizado em aplicações automáticas. A grande novidade da promoção no ano de 2023, é que ao se associar, o novo associado recebe cinco cupons.

Além dos sorteios finais com os carros 0 KM, a promoção também contou com prêmios por agência. Foram caixas de som JBL, Iphones, Televisores e Scooters Elétricas sorteados nos meses de maio, julho, agosto e setembro em todas as agências da Cooperativa.