Sicredi Ibiraiaras RS/MG comemora 40 anos de história com eventos festivos

No dia 28 de novembro de 2023, a Sicredi Ibiraiaras RS/MG completou seus 40 anos de história. Neste dia, no ano de 1983, reuniram-se na sede da Associação Atlética Coopibi 20 fundadores, que ousaram sonhar alto e construir os alicerces da Cooperativa. Para celebrar a data, realizou neste dia dois importantes momentos para a Cooperativa. O primeiro deles foi a inauguração da obra de ampliação da sua Sede Administrativa, que contou com falas oficiais, desenlace, bênção religiosa e visitação. O segundo momento foi uma cerimônia de lançamento do livro que conta a história da Cooperativa, homenagens a pessoas que marcaram sua história, seguido de jantar festivo com animação de Claus e Vanessa.

A atual Sede Administrativa da Sicredi Ibiraiaras RS/MG foi inaugurada no ano de 2005, porém, com o crescimento da Cooperativa, precisou-se ampliar sua estrutura. São 950 metros² de ampliação, totalizando agora 1950 metros² de área construída, divididos em cinco pavimentos. Neste espaço, trabalham quase 70 colaboradores da Superintendência Regional da Sicredi Ibiraiaras RS/MG, além da diretoria e do Conselho de Administração e Fiscal.

Na parte externa da obra foram instalados um jardim e bancos, para que a comunidade possa usufruir do espaço. Em frente a agência de Ibiraiaras, localizada na parte inferior da Sede, também foi instalada uma estação de hidratação, que fornece a toda a comunidade água quente para chimarrão, água gelada para hidratação, além de data, hora e temperatura. Ainda, ao lado da sede há um estacionamento para os veículos da Cooperativa, onde foram instaladas duas tomadas para carregamento de carros elétricos, visando a sustentabilidade.

Após a cerimônia que marcou oficialmente a inauguração da ampliação da Sede Administrativa, os convidados foram recepcionados no Lorena Centro de Eventos, em Ibiraiaras/RS. No local, houve o lançamento oficial do livro que conta a história dos 40 anos da Cooperativa, onde todos os presentes puderam levar para casa um exemplar. Ainda, o momento contou com homenagens para a atual gestão de líderes da Sicredi Ibiraiaras RS/MG (presidente, vice e diretores); sócios fundadores; ex-dirigentes, ex-Gerentes gerais e ex-diretores da Cooperativa; atual Conselho de Administração e Fiscal e gerentes regionais de desenvolvimento. Após foi servido jantar, seguido de bolo, parabéns, brinde com espumante e show animado pela dupla Claus e Vanessa.

Os momentos contaram com a presença de: Sócios Fundadores da Sicredi Ibiraiaras RS/MG; Ex-Dirigentes, Ex-Gerentes Gerais, Ex-Diretores e Ex-Conselheiros efetivos da Cooperativa; Atual Conselho de Administração e Fiscal; Atual Diretoria Executiva; Prefeitos dos municípios da área de atuação da Cooperativa; Presidentes e Diretores das Cooperativas da unidade 4 da Central Sicredi Sul Sudeste; Coordenadores de Núcleo de Ibiraiaras; Lideranças da Comunidade; Representantes das Entidades de Classe; Representantes das Cooperativas de Ibiraiaras; Gerentes Regionais e das Agências da Cooperativa; Equipe de Colaboradores da Agência de Ibiraiaras; Equipe de Colaboradores da Superintendência Regional da Sicredi Ibiraiaras RS/MG; Imprensa e demais convidados.

O presidente, Sadi Bento Rigotti, resume as quatro décadas como o resultado do esforço em conjunto com colaboradores, comunidades e associados. “Este crescimento da Cooperativa está atrelado ao trabalho de diversos segmentos da sociedade. É o resultado de tudo o que planejamos, organizamos e que temos orgulho de entregar aos nossos associados e para as comunidades, através de ações e projetos sociais e econômicos. Ficamos muito felizes por poder celebrar esse marco juntamente com tantas pessoas importantes para a nossa história”, celebra, Rigotti.

Sadi ainda pondera a persistência e a continuidade de um trabalho iniciado por um grupo de pessoas simples e visionárias, que enxergaram no cooperativismo uma alternativa para as necessidades financeiras e para o bem-estar social. “Escolher o Sicredi é acreditar que por trás de uma instituição financeira cooperativa, estão inúmeras histórias de vida, desafios e, por fim, pessoas com um sorriso no rosto, capazes de realizar sonhos. Gratidão a todos, por tudo que construímos e vamos continuar construindo juntos”, comemora, Rigotti.

A Sicredi Ibiraiaras RS/MG é uma das mais de 100 cooperativas que fazem parte do Sistema Sicredi. Está presente em 18 municípios no Rio Grande do Sul, com 21 agências no estado gaúcho e até o momento conta com agências e escritórios de negócios em 8 municípios mineiros, onde tem ainda outros 21 municípios onde também irá levar a força do cooperativismo durante os próximos anos. São mais de 70 mil associados e quase 400 colaboradores construindo juntos uma sociedade mais próspera. Com relação a performance econômico-financeira, até o mês de outubro de 2023, a Sicredi Ibiraiaras RS/MG ativou o ciclo virtuoso com o fomento de mais de 2 bilhões em crédito para pessoas, empresas e o agronegócio e administrando mais de 3 bilhões de ativos na área de atuação.