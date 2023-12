Sicredi Ibiraiaras RS/MG doa R$ 160 mil para hospitais de sua área de atuação em Minas Gerais

A Sicredi Ibiraiaras RS/MG é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o desenvolvimento econômico e social das comunidades onde está inserida. Nos últimos dias, a cooperativa e seus associados realizaram a destinação de R$ 160 mil a oito hospitais de sua área de atuação em Minas Gerais.

Os recursos foram repassados através da Verba de Ações Sociais, aprovados em assembleia, tendo a finalidade de promover e fomentar ações sociais de interesse coletivo, desenvolvidas por entidades públicas e privadas sem fins lucrativos. O valor foi atribuído por meio da decisão do Conselho de Administração.

As doações recorrentes da Cooperativa aos hospitais de sua área de atuação em Minas Gerais iniciaram no ano de 2021, quando foram doados R$ 42 mil. Em 2022 o valor doado foi de R$ 62 mil. Com o repasse de 2023, o valor já totaliza R$ 264 mil reais em três anos.

Neste ano, cada hospital recebeu R$ 20 mil em doações, sejam elas em dinheiro ou equipamentos. Confira quais são as instituições contempladas:

Hospital Municipal de Santa Juliana

Santa Casa de Misericórdia de Sacramento

Santa Casa de Misericórdia Padre Eustáquio, de Ibiá

Fundação Hospitalar Municipal João Henrique, de Conceição das Alagoas

Associação de Combate ao Câncer do Brasil Central – Hospital Dr. Helio Angotti de Uberaba

Fundação Hospitalar Frei Gabriel, de Frutal

Hospital Municipal de Tapira

Associação de Assistência Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá

De acordo com o presidente da Sicredi Ibiraiaras RS/MG, Sadi Bento Rigotti, a ação reafirma o compromisso do Sicredi em contribuir com a qualidade de vida das comunidades nas quais atuamos. “Nós como instituição financeira cooperativa da comunidade, nos sentimos no compromisso de contribuir com recursos aos hospitais de nossa área de atuação, que têm um papel fundamental em nossa sociedade”, finalizou o presidente.