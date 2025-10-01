Sicredi Ibiraiaras RS/MG doa R$ 240 mil para hospitais de sua área de atuação em Minas Gerais

Em 2025, a Sicredi Ibiraiaras RS/MG reafirma seu compromisso com o desenvolvimento regional ao destinar R$ 240 mil a hospitais e entidades sociais nas áreas de atuação em Minas Gerais. Os recursos, provenientes da Verba de Ações Sociais da Cooperativa, foram aprovados em assembleia e têm como objetivo apoiar entidades públicas e privadas sem fins lucrativos que realizam ações de interesse coletivo. A destinação é feita a partir de solicitações dos Coordenadores de Núcleo, representantes diretos dos associados, e aprovada pelo Conselho de Administração.

As doações anuais aos hospitais da região tiveram início em 2021, em resposta à pandemia de Covid-19, e desde então se mantém como um compromisso recorrente da Cooperativa. Somando os repasses de 2021 a 2025, o investimento total já ultrapassa R$ 704 mil, fortalecendo a estrutura de atendimento e garantindo mais qualidade de vida para a população.

Para o presidente da Sicredi Ibiraiaras RS/MG, Sadi Bento Rigotti, a continuidade das doações reforça a essência do cooperativismo. “Nós, como instituição financeira cooperativa, temos o compromisso de contribuir de forma concreta com as comunidades onde estamos presentes. Apoiar os hospitais e as entidades da região significa investir diretamente na qualidade de vida das pessoas e na sustentabilidade das nossas cidades”, destacou.

Relação completa das doações em Minas Gerais

Neste ano, cada hospital recebeu R$ 20 mil em doações, e nas cidades em que a cooperativa atua e não há hospitais, os recursos chegaram a R$ 10 mil e foram destinados às APAEs e a órgãos da saúde. Confira quais são as instituições contempladas:

UBERABA – Hospital Hélio Angotti – R$ 20.000,00

ARAXÁ – Santa Casa de Misericórdia de Araxá – R$ 20.000,00

IBIÁ – Santa Casa de Misericórdia Padre Eustáquio – R$ 20.000,00

PRATINHA – APAE de Pratinha e Departamento Municipal de Saúde – R$ 5.000,00 para APAE e R$ 5.000,00 para o Departamento

CAMPOS ALTOS – Santa Casa de Misericórdia de Campos Altos – R$ 20.000,00

CAMPINA VERDE – Hospital São Vicente de Paulo de Campina Verde – R$ 20.000,00

CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS – Fundação Hospitalar Municipal João Henrique – R$ 20.000,00

ITURAMA – Fundo Municipal de Saúde de Iturama – R$ 20.000,00

ITAPAGIPE – APAE de Itapagipe – R$ 10.000,00

FRUTAL – Associação Amigos do Frei Gabriel – R$ 20.000,00

TAPIRA – Centro Municipal de Saúde de Tapira – R$ 20.000,00

SANTA JULIANA – Hospital Municipal de Santa Juliana – R$ 20.000,00

SACRAMENTO – Santa Casa de Misericórdia de Sacramento – R$ 20.000,00

Apoio às entidades e hospitais no RS

Em linha com a atuação em Minas Gerais, a Sicredi Ibiraiaras RS/MG também investe R$ 280 mil em hospitais e entidades sociais no Rio Grande do Sul em 2025. Por meio dessas ações, a cooperativa evidencia seu papel de parceira com a comunidade, apoiando instituições que têm impacto direto na saúde, inclusão e qualidade de vida da população.