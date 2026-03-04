Sicredi Ibiraiaras RS/MG inaugura segunda agência em Araxá (MG)

Foto: Hugo de Brito Ferreira Paiva / Produtora Quasque Filmes

A Sicredi Ibiraiaras RS/MG expande sua atuação em Minas Gerais com a inauguração da segunda agência no município de Araxá. O ato que marcou o início dos atendimentos na nova estrutura ocorreu nessa segunda-feira (02) e contou com a presença de autoridades, lideranças, diretoria da cooperativa, associados e comunidade em geral. A nova agência está localizada na Rua Honório de Paiva Abreu, nº 129, no bairro Jardim Residencial Bela Vista.

Estiveram presentes na inauguração o presidente da Sicredi Ibiraiaras RS/MG, Sadi Bento Rigotti; o presidente da Câmara de Vereadores de Araxá, Raphael Rios; o diretor-executivo da cooperativa, Pedro Aiolfi; o Gerente de Desenvolvimento de Negócios, Marcelo Zanin; o Gerente de Desenvolvimento de Negócios, Gelson Comin; a Gerente da Agência Sicredi de Araxá II, Lívia Nascimento Alencar; os gestores de agências Sicredi em Minas Gerais, coordenadores de núcleo, associados, representantes de entidades, imprensa e colaboradores.

A cooperativa está presente no município desde setembro de 2022, quando iniciou suas atividades por meio de um Escritório de Negócios. Posteriormente, em julho de 2023, inaugurou a primeira agência, localizada na Avenida Imbiara, nº 455, no Centro de Araxá.

O presidente da Sicredi Ibiraiaras RS/MG, Sadi Bento Rigotti, destaca o crescimento do cooperativismo no município e a expansão em quatro anos. “É um momento importante da Sicredi Ibiraiaras RS/MG com a comunidade Araxaense para inaugurar uma nova agência, uma nova história em prol do cooperativismo e do desenvolvimento de Araxá. A Sicredi Ibiraiaras agradece em poder contar com essa comunidade e contribuir para um futuro mais próspero a todos associados e comunidade de Araxá”, pontua.

Com a nova unidade, a Sicredi Ibiraiaras RS/MG amplia o trabalho na cidade, oferecendo uma estrutura confortável, acolhedora e próxima da comunidade, além de atendimento presencial qualificado. A agência também passa a ser a única instituição financeira instalada nas imediações do bairro, conforme ressalta a gerente da unidade, Lívia Alencar.

“Esta é a segunda agência que o Sicredi abre na cidade. É um ganho importante para Araxá e para nós, enquanto cooperativa. Em um cenário em que muitas instituições financeiras estão reduzindo presença física, seguimos em movimento de expansão. Nosso propósito é oferecer um atendimento próximo, humanizado e consultivo, aliado a um portfólio completo de produtos e serviços para toda a população”, enfatiza.

A gerente também destaca que a chegada da cooperativa contribuiu para mudanças no cenário financeiro local, fortalecendo a economia e o relacionamento com a comunidade por meio do modelo cooperativista, além da participação ativa em eventos e iniciativas sociais no município.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 10 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 3 mil agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras. Site do Sicredi: Clique aqui Redes Sociais: Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn | YouTube | TikTok