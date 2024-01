Sicredi Ibiraiaras RS/MG inaugura sua Base Regional de Desenvolvimento em Minas Gerais

A Sicredi Ibiraiaras RS/MG inaugurou no mês de dezembro sua Base Regional de Desenvolvimento em Uberaba, Minas Gerais. O ato contou com falas oficiais, bênção religiosa, coquetel e visitação. Estiverem presentes representantes da Cooperativa, como o Diretor Executivo Pedro Aiolfi, o Gerente Regional de Desenvolvimento, Ederson Alves Machado, demais gerentes, assessores e colaboradores. Ainda, o evento contou com autoridades, lideranças, parceiros, empresários e associados.

A Sede Administrativa da Sicredi Ibiraiaras RS/MG fica localizada na cidade de Ibiraiaras, no Rio Grande do Sul. No entanto, com o movimento de expansão para Minas Gerais e o crescimento da Cooperativa, precisou-se pensar em uma estrutura para melhor prestar o suporte as agências mineiras. São mais de 425 metros quadrados, onde irão trabalhar os colaboradores da sua Base Regional de Desenvolvimento em Minas Gerais. Além das salas de trabalho, a estrutura conta com sala de treinamentos e sala de reuniões. O espaço está localizado na Rua João Caetano, 99, Centro de Uberaba.

De acordo com Pedro Aiolfi, Diretor Executivo da Sicredi Ibiraiaras RS/MG, este é um marco histórico para a Cooperativa. “A nossa trajetória em Minas Gerais teve início oficialmente no ano de 2020, com a inauguração do primeiro ponto de atendimento da Sicredi Ibiraiaras RS/MG em solo mineiro, na cidade de Sacramento. Agora, quase quatro anos depois do início da expansão, a Cooperativa celebra a abertura de sua Base Regional de Desenvolvimento, que vai proporcionar uma melhor experiência aos nossos colaboradores e associados, fortalecendo o suporte da atuação em Minas Gerais”, comemora Aiolfi.

A Sicredi Ibiraiaras RS/MG é uma das mais de 100 Cooperativas que fazem parte do Sistema Sicredi. Está presente em 18 municípios no estado gaúcho, com 21 agências. Em 2018 expandiu suas operações para o triângulo mineiro e alto Paranaíba, em Minas Gerais, onde hoje já está presente em 8 municípios mineiros com 8 agências, mas conta ainda com outros 21 municípios onde também irá levar a força do cooperativismo durante os próximos anos. Ao completar 40 anos de atividades a Sicredi Ibiraiaras RS/MG conta com mais de 70 mil associados e um quadro de quase 400 colaboradores que se dedicam em atender da melhor forma possível cada um de seus associados.