Sicredi Ibiraiaras RS/MG inaugura três novas agências em Minas Gerais

Cada vez mais, o Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 7milhões de associados e atuação em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, está expandindo sua presença pelo território brasileiro, levando os benefícios do cooperativismo de crédito para todas as regiões, do campo às grandes cidades. Em solo mineiro, já são mais de 130 agências, totalizando mais de 175 mil associados. Com isso em mente, a Sicredi Ibiraiaras RS/MG, uma das 105 cooperativas integrantes do Sistema, inaugurou na semana passada três novas agências no estado mineiro.

A agência de Araxá está localizada na avenida Imbiara, número 455, no centro de Araxá. Em Frutal a agência está localizada na Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, nº 260, no centro de Frutal/MG. Já em Conceição das Alagoas a agência está localizada na Rua Jesus Marques Prata, nº 167, no centro de Conceição das Alagoas/MG.

Os espaços amplos oferecem conforto, proximidade e interação ao público. Logo na entrada, uma área de recepção foi criada para orientar sobre a melhor opção de atendimento. Quem quiser, pode usufruir também da área de convivência, onde poderá tomar café, ler ou até mesmo aproveitar para realizar tarefas de trabalho. As agências têm atendimento ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Também oferecem comodidade aos seus associados através dos canais de relacionamento: internet banking, aplicativo para celular e WhatsApp, afinal é uma instituição financeira cooperativa feita de pessoas para pessoas.

Os atos de inauguração contaram com a presença de representantes da Sicredi Ibiraiaras RS/MG, como o presidente, Sadi Bento Rigotti, os diretores da Cooperativa, Pedro Aiolfi e Rogério Tosini, o Gerente Regional de Desenvolvimento, Ederson Alves Machado, os gerentes das agências do Sicredi em Minas Gerais e demais assessores, colaboradores e Coordenadores de Núcleo da Cooperativa. Ainda, o ato contou com a presença de lideranças, autoridades, empresários, associados, imprensa, parceiros e comunidade em geral dos respectivos municípios.

A Sicredi Ibiraiaras RS/MG atua em 18 municípios na região Nordeste e Serra do Rio Grande do Sul, aonde em novembro de 2023, completa seus 40 anos de história. Recentemente, iniciou sua expansão para o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba em Minas Gerias. No estado mineiro, a Cooperativa já possui pontos de atendimento em Sacramento, Santa Juliana, Ibiá, Uberaba, Tapira, Araxá, Frutal e Conceição das Alagoas, tendo uma área total de expansão de 29 municípios. São mais de 66 mil associados, 29 pontos de atendimento e 370 colaboradores, administrando R$ 3,8 bilhão em ativos e um patrimônio líquido de R$ 429 milhões de reais.

Para Ederson Alves Machado, Gerente de Desenvolvimento de Negócios da Cooperativa, o relacionamento é um dos maiores diferenciais do Sicredi. “Valorizamos o conhecimento e a proximidade para oferecer aos nossos associados muito mais do que 300 produtos e serviços, mas soluções que cooperam com o momento de vida de cada um. Aguardamos a todos para conhecer as nossas agências e tomar um cafezinho com a gente”, destacou Machado.

De acordo com Sadi Bento Rigotti, presidente da Sicredi Ibiraiaras RS/MG, como instituição financeira cooperativa, o Sicredi quer cada vez mais expandir o cooperativismo de crédito a toda comunidade, por meio de um relacionamento próximo, oferecendo-lhes soluções financeiras mais sustentáveis e contribuindo para o desenvolvimento das comunidades, contribuindo ainda com um trabalho consultivo para nossos associados. “Também queremos nos somar na área social, exercendo a nossa missão e nossos princípios”, afirmou Rigotti.