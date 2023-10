Sicredi lança novo posicionamento de marca em campanha nacional

O Sicredi vem crescendo de forma consistente nos últimos anos e, ao mesmo tempo, com um alto nível de satisfação e de recomendação dos associados. Para contribuir com essa estratégia de crescimento e de expansão, o novo posicionamento de marca foi lançado em campanha nacional. “A nossa intenção é chegar a 10 milhões de associados até 2025. Nossa força está no local e queremos expandir a marca para o nacional, pois temos a oportunidade de levar o cooperativismo para cada vez mais pessoas e de potencializar o impacto positivo que geramos”, destaca César Bochi, diretor presidente do Banco Cooperativo Sicredi.

A estratégia de marketing começou com a revisão do posicionamento e dos atributos da marca construída com o apoio da consultoria Future Brand que identificou, por meio de diagnósticos e pesquisas, que o principal diferencial do Sicredi está no profundo conhecimento e valorização dos seus associados e na forma humana como se relaciona. “A partir desse posicionamento, desenhamos uma estratégia de comunicação robusta que inicia com a maior campanha nacional integrada da marca”, enfatiza Cris Duclos, diretora executiva de Marketing e Experiência do Sicredi.

A campanha “Não é só dinheiro, é ter com quem contar”, que lança esse novo posicionamento, estreou neste domingo, 8 de outubro, e será veiculada nas principais emissoras de televisão, mídias digitais e redes sociais do país até 2024. Embalada por uma adaptação da música “Não quero dinheiro”, de Tim Maia, nas vozes dos cantores Ana Castela e Leo Santana, a campanha pretende ampliar o conhecimento e a consideração de marca e conquistar novos associados.

“Buscamos uma música memorável e reunimos, de forma inédita, essas duas celebridades nacionais que são a cara do Brasil para reforçar que o Sicredi é mais do que uma instituição financeira cooperativa, é um amigo com quem se pode contar e confiar. A dupla também traz brasilidade e diversidade, posicionando o Sicredi como uma marca nacional, com liderança em relacionamento e confiança”, diz Cris Duclos.

Ana Castela e Leo Santana, dois grandes destaques da música brasileira e que reúnem juntos mais de 30 milhões de seguidores, ajudarão a contar que o relacionamento próximo e humano dos gerentes das mais de 2,5 mil agências e que o interesse em conhecer profundamente as necessidades dos mais de 7 milhões de associados são diferenciais do Sicredi.

A campanha foi desenvolvida pela Hoc e Jotacom em parceria. Os filmes são uma superprodução do Pedro Becker, com cenas que representam o Brasil e que mostram o jeito humano e próximo do Sicredi, seja no relacionamento físico ou digital. Há versões dos filmes para todos os públicos atendidos: pessoas físicas, jurídicas e para o agronegócio.

O lançamento aconteceu no intervalo do Fantástico, e o comercial também segue sendo veiculado no SBT, Record e Band. Além disso, o Sicredi patrocina o “Bom Dia Brasil”, da rede Globo, em um formato inédito, antes do telejornal, levando o tradicional “bom dia” que ocorre nas agências do Sicredi para a televisão. Ainda estão programadas ações de engajamento interno com pessoas colaboradoras, as quais atuarão como influenciadoras. “A intenção é trazer as pessoas que já vivem o nosso DNA no dia a dia e transformá-las em porta-vozes da campanha, demonstrando o seu orgulho de fazer parte”, reforça Cris.

“Somos uma marca humana, feita de pessoas para pessoas e o processo de construção dessa campanha não poderia ser diferente. Mais de 300 profissionais de marketing e de comunicação – das nossas centrais, cooperativas e da diretoria executiva – fizeram parte dessa construção que vai muito além de uma campanha. Trata-se de um movimento que inicia em 2023 e que será potencializado em 2024, demonstrando para cada vez mais pessoas que o Sicredi tem um modelo de negócio moderno, atual e com o melhor da relação humana e digital”, finaliza Cris Duclos.