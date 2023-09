Sicredi recebe prêmio internacional por emissão de título sustentável

O Sicredi foi premiado na categoria Título Sustentável do Ano pelo Global SME Finance Awards 2023. A instituição financeira cooperativa também recebeu menção honrosa como Melhor Financiador para Mulheres Empreendedoras, sendo ambos os reconhecimentos pela emissão da Letra Financeira Sustentável. Realizada em Mumbai, na Índia, na última quarta-feira (13), a cerimônia de premiação agraciou instituições financeiras e fintechs de diversos lugares do mundo que ofertam produtos e serviços direcionados às pequenas e médias empresas (PMEs).

“Os recursos da Letra Financeira foram convertidos em créditos para apoiar projetos voltados à geração de impacto positivo nos âmbitos social e ambiental. Estamos muito felizes com os reconhecimentos, que demonstram a nossa relevância global na preservação do ambiente e no empoderamento das pessoas, destinando recursos a quem mais precisa”, afirma Alexandre Barbosa, diretor executivo de Sustentabilidade, Administração e Finanças do Sicredi.

Em junho de 2022, o Sicredi emitiu a primeira Letra Financeira Pública Sustentável do Brasil com captação de R$ 780 milhões e séries de dois e três anos. Com os recursos gerados na operação, a instituição financeira cooperativa concedeu financiamentos considerando critérios de elegibilidade verdes e social. O Framework do instrumento financeiro foi chancelado pela empresa independente Sustainalytics, o qual atestou que a Letra Financeira estava alinhada e atendia aos princípios e guidelines internacionais das melhores práticas sustentáveis.

Por meio da Letra Financeira Sustentável, foram disponibilizados R$ 234 milhões para Pequenas e Médias Empresas (PMEs) lideradas por mulheres e R$ 234 milhões para PMEs localizadas em municípios com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) abaixo da média nacional, apoiando mais de 80 mil empregos. Também foram destinados R$ 312 milhões para investimentos em energia solar, evitando a emissão de 4,9 mil toneladas por ano de gases do efeito estufa (GEE).

O Global SME Finance Awards é organizado pelo Fórum Financeiro das PMEs e endossado pela Parceria Global para a Inclusão Financeira (GPFI), do G20. Os reconhecimentos na categoria Título Sustentável do Ano desta edição ainda contaram com a parceria do Programa de Assistência Técnica de Títulos Verdes (GB-TAP) da International Finance Corporation (IFC).