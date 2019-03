Sindicomércio traz para Araxá a carreta Sesc Saúde Mulher

O Sindicato do Comércio de Araxá promove mais uma importante ação voltada à promoção da saúde feminina araxaense. O Sindicomércio viabilizou a vinda para Araxá da carreta Sesc Saúde Mulher com a oferta de exames gratuitos para o público feminino. A Unidade móvel Sesc Saúde Mulher chega a Araxá, onde fica do dia 08/04 à 17/05. Durante este período serão realizados 836 atendimentos entre Mamografias, exames citopatológicos (Papanicolaou) e exames de Ultrassom (pélvico, endovaginal e mamário). O caminhão equipado com consultórios ficará instalado dentro da Unidade do Sesc, Rua Dr. Edmar Cunha, 150, Vila Santa Terezinha.

Informações sobre os exames

Citologia Oncótica (Papanicolaou):

Mulheres que tenham iniciado a vida sexual e que se encontram prioritariamente na faixa etária entre 25 e 64 anos de idade.

Para a realização dos exames de citologia oncótica é solicitada às pacientes a cópia do documento original de identidade, CPF, a devida identificação dos exames coletados. Pacientes menores de 18 anos deverão estar obrigatoriamente acompanhadas pelo responsável legal.

Mamografia digital bilateral:

A Mamografia realizada é a de rastreamento, ou seja, em mulheres assintomáticas, com faixa etária de 50 a 69 anos de idade sem pedido médico, ou com pedido médico em casos que se enquadram fora desta faixa etária com histórico familiar de câncer de mama.

Para a realização dos exames de mamografia é solicitada às pacientes a xerox dos documentos de identidade, CPF, comprovante de endereço, cartão do SUS e formulário, que será preenchido pelo Sindicomércio. É importante que a mesma leve a última mamografia (se houver).

Ultrassonografias (Endovaginal, Mamária e Pélvica):

Mulheres de todas as faixas etárias desde que com pedido médico em mãos no ato do exame;

Para a realização dos exames de ultrassonografia é solicitada às pacientes um documento de identificação (identidade ou CPF) para a devida identificação dos exames a serem realizados. Pacientes que realizarão ultrassonografia das mamas, deverão levar o último exame de mamografia (se houver).

O presidente do Sindicomércio, Rodrigo Natal Rocha, diz que é fundamental que comerciárias e dependentes aproveitem esta oportunidade. Segundo ele, a carreta Sesc Saúde da Mulher possui equipamentos de alta performance e uma equipe multidisciplinar especializada para realização de cada tipo de exame oferecido.

As mulheres interessadas já podem procurar o Sindicomércio para realizar o cadastramento necessário para o acesso gratuito aos atendimentos.

O Sindicomércio aguarda a sua visita na Praça Arthur Bernardes, 11, Centro. Mais informações através do telefone (34) 3662-3357 e (34) 9888-2427. A Prefeitura de Araxá é parceira da iniciativa através da Secretária Municipal de Saúde que também está disponibilizando vagas para os exames à comunidade em geral.