Sine Araxá é destaque entre os melhores projetos de empregabilidade em Minas Gerais

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Araxá foi certificado entre as melhores práticas de empregabilidade em Minas Gerais. A premiação foi concedida durante o Seminário da Rede Estadual Sine, realizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), entre os dias 21 e 22 de novembro, em Belo Horizonte.

O Sine Araxá esteve representado pelo coordenador Luis Flávio de Melo e também reuniu profissionais e instituições para discutir sobre as políticas públicas de trabalho, emprego e geração de renda e a atuação do Sine no Estado.

Ao todo, foram 80 unidades mineiras do Sine participantes, além do Ministério do Trabalho e especialistas em políticas do setor.

O Sine Araxá se destacou pela implantação de projetos como várias edições do Feirão do Emprego, Mestre das Seletivas, Sine Itinerante, parcerias com instituições de qualificação profissional e a colaboração com a Clínica de Psicologia do Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá), que resultou em mais de 100 entrevistas de emprego com estagiários de Psicologia, elevando a qualidade dos processos seletivos.

“Considero que o reconhecimento é fruto de uma ação conjunta entre o Município e as empresas de Araxá. Nossos parceiros são fundamentais para melhorarmos a qualidade da empregabilidade, e é gratificante o reconhecimento estadual. Nos mostra que temos que seguir este caminho e cada vez mais buscar melhorias com foco no Desenvolvimento Econômico, Geração de Renda e Emprego”, destaca Luis Flávio.

Sine Araxá



No decorrer do ano, o Sine Araxá ofertou mais de 450 vagas de cursos profissionalizantes, totalizando mais de 8 mil oportunidades de emprego. Com 585 trabalhadores empregados, atendeu mais de 215 empresas e prestou assistência a 16.520 trabalhadores por meio de intermediação de mão de obra ou Seguro-Desemprego.