Sine de Araxá começa a semana com 371 vagas de emprego disponíveis

O Sine de Araxá inicia a semana com 371 vagas de emprego disponíveis em diferentes áreas de atuação. As oportunidades incluem postos para candidatos com e sem experiência, além de vagas exclusivas para pessoas com deficiência.

Entre as funções com maior número de oportunidades estão agente de inspeção, cozinheiro geral, servente de obras, motorista de ônibus urbano, ajudante de carga e descarga, auxiliar de jardinagem e pedreiro.

Há também oportunidades para profissionais com formação técnica, ensino médio ou fundamental, além de vagas que exigem carteira de habilitação e experiência específica.

Vagas com maior número de oportunidades

Entre os destaques da lista estão:

20 vagas para agente de inspeção , com salário de R$ 1.790;

, com salário de R$ 1.790; 20 vagas para cozinheiro geral , com salário de R$ 2.108,56;

, com salário de R$ 2.108,56; 20 vagas para servente de obras , com salário de R$ 2.200;

, com salário de R$ 2.200; 15 vagas para motorista de ônibus urbano , com salário de R$ 2.343;

, com salário de R$ 2.343; 15 vagas para auxiliar de jardinagem , com salário de R$ 2.294,91;

, com salário de R$ 2.294,91; 12 vagas para pedreiro , com salário de R$ 2.940;

, com salário de R$ 2.940; 10 vagas para ajudante de carga e descarga , com salário de R$ 2.336,55;

, com salário de R$ 2.336,55; 10 vagas para ajudante de obras , com salário de R$ 2.274,80;

, com salário de R$ 2.274,80; 9 vagas para agente de trânsito, na função de monitor da Zona Azul , com salário de R$ 1.700;

, com salário de R$ 1.700; 8 vagas para mecânico montador, com salário de R$ 2.649.

Também há oportunidades para oficial de serviços gerais, atendentes de setores de frios e laticínios e hortifrutigranjeiros, jardineiro, laboratorista de solos, motorista de caminhão, vendedor interno e outras funções.

Oportunidades para quem não tem experiência

A relação inclui vagas que não exigem experiência anterior. Entre elas estão ajudante de carga e descarga, ajudante de motorista, auxiliar de jardinagem, auxiliar de linha de produção, mecânico auxiliar, montador de móveis, oficial de serviços gerais, entre outras.

Para algumas dessas funções, são exigidos apenas escolaridade mínima e outros requisitos específicos previstos na descrição da vaga.

Salários chegam a R$ 4,7 mil

Entre as vagas com os maiores salários-base informados pelo Sine estão:

Técnico em automação industrial: R$ 4.758,73;

R$ 4.758,73; Técnico de matéria-prima e material: R$ 4.000;

R$ 4.000; Administrador hospitalar: R$ 3.438,63;

R$ 3.438,63; Técnico de segurança do trabalho: R$ 3.300;

R$ 3.300; Caldeireiro: até R$ 3.300;

até R$ 3.300; Motorista de ônibus rodoviário: R$ 3.536;

R$ 3.536; Encanador industrial: R$ 3.083;

R$ 3.083; Ajustador mecânico: R$ 3.083;

R$ 3.083; Soldador: até R$ 3.200;

até R$ 3.200; Motorista de caminhão guincho pesado com munk: R$ 3.200.

Em algumas funções, há ainda comissões, como ocorre em vagas de consultor de vendas, vendedor interno, vendedor pracista e mecânico de automóveis.

Vagas temporárias

A lista também reúne oportunidades com prazo determinado. Há vagas temporárias para administrador hospitalar, caldeireiro, pintor industrial, quitandeira, soldador e técnico de segurança do trabalho.

Os contratos informados variam conforme a função. Há oportunidades temporárias de 60, 90 e 105 dias.

Vagas para pessoas com deficiência

O Sine também disponibiliza seis vagas exclusivas para pessoas com deficiência, todas para a função de auxiliar de limpeza.

São uma vaga com salário de R$ 1.783,10, que exige seis meses de experiência e ensino fundamental completo, e outras cinco vagas com salário de R$ 1.691,80, que exigem ensino fundamental completo.

Para concorrer às oportunidades destinadas a pessoas com deficiência, é necessário apresentar laudo médico.

Como se candidatar

Os interessados devem comparecer ao Sine/UAI de Araxá, levando a carteira de trabalho e os documentos exigidos para a vaga. O salário informado na relação corresponde ao valor-base. Informações sobre benefícios, condições de contratação e demais detalhes são repassadas presencialmente durante o atendimento.

Sine/UAI de Araxá

Rua Domingos Di Mambro, 850, Vila Silvéria

Telefone: (34) 9 9257-0854

As vagas estão sujeitas a alterações conforme o preenchimento dos postos e os procedimentos de seleção.