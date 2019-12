Sine suspende divulgação de vagas temporariamente

A Prefeitura de Araxá informa que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas, através do Sistema Nacional de Emprego (Sine) não divulgará vagas entre os dias 16 e 18 de dezembro. O motivo é a atualização no Sistema Intermediação Mão de Obra (IMO) de Vagas, da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social (Sedese), que trabalha com as cartas de encaminhamento e cadastra as vagas de emprego.

Com o procedimento, a direção do Sine em Araxá fica impedida de acessar ao sistema. Durante o período, a agência realizará balanço das ações realizadas em 2019 como o número de vagas captadas por meio da unidade. O serviço de Seguro Desemprego continuará a disposição do trabalhador até quarta-feira, 18 de dezembro, quando será encerrada as atividades do órgão. O Sine retornará a partir do dia 2 de janeiro de 2020 com a divulgação normal das vagas no site www.araxa.mg.gov.br e nos veículos de comunicação.