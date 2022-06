Solenidade destaca atuação da mulher na sociedade

Valorização e reconhecimento do papel da mulher na sociedade. O prefeito Robson Magela e a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, participaram da reunião solene de outorga da Medalha Leonilda Montandon, promovida pela Câmara Municipal de Araxá, nesta quarta-feira (22), no Teatro Municipal Maximiliano Rocha. A sessão especial foi conduzida pelo presidente do Legislativo, vereador Raphael Rios.

Foram 15 mulheres homenageadas por seus trabalhos nas áreas educacional, empresarial, social, filantrópica, cultural ou artística. A homenagem foi criada em 1998, pela então vereadora Rosa Vilaça.

A inspiração vem da figura da professora Leonilda Montandon Scarpellini, que dedicou sua vida à educação com coragem, determinação e profissionalismo. Dona Leonilda também foi escritora e publicou vários livros didáticos, participou de movimentos assistenciais e religiosos e foi membro efetivo da academia araxaense de letras.

Para receberem a Medalha Leonilda Montandon em 2022, foram escolhidas as agraciadas Ana Rita Eduardo Flores; Elaine Matusalém Guimarães; Eliana Maria Pavan de Oliveira; Iná Rita da Conceição Carneiro Silva; Karina Santos Cleto; Lídia Nara da Silva; Lorena de Pinho Magalhães; Lucia Castanheira de Moraes; Maria de Lourdes Oliveira; Paula Donatella Machado, Rejane Aparecida de Andrade Aparecido, Rossana Maria Severino Guimarães Carneiro; Ruth Severino Dutra; Vanilda Maria de Souza Carvalho; Vivian Carla Rosa da Silva Oliveira.

No mesmo evento, a Câmara da Mulher Empreendedora da Associação Comercial, Industrial, de Turismo, Serviços e Agronegócios de Araxá (Acia) também realizou a entrega do Prêmio Dona Carlota de Melo à Simone Lopes Arantes Bagio.

De acordo com o prefeito Robson Magela, a homenagem representa todas as mulheres que batalham diariamente e que fazem a diferença na cidade. “Seja por meio do social, empresarial ou qualquer outro segmento, é preciso existir sim a valorização das mulheres. Fico extremamente feliz e honrado de poder participar desse momento tão importante de reconhecimento das mulheres araxaneses”, explica.

Raphael Rios destacou a importância da realização anual deste evento. “A gente tem o orgulho de realizar todos os anos essa entrega, e são mulheres que desempenham atividades importantíssimas no município de Araxá, pessoas que realmente são destaque. Nós, enquanto Legislativo, nos sentimos honrados de poder homenagear em vida quem faz e vai continuar fazendo um trabalho relevante no município.”

A homenageada Rejane Aparecida de Andrade é servidora pública há 20 anos e atualmente desempenha suas atividades no Procon da Prefeitura de Araxá. Aliado a isso, exerce a filantropia por meio de campanhas em datas comemorativas com a arrecadação de alimentos, agasalhos, itens de higiene e brinquedos para diversas instituições da cidade.

Ela ressalta a importância da mulher na sociedade araxaense. “Eu estou muito feliz com essa homenagem. Agradeço a Deus, a minha família, ao vereador Evaldo que me indicou, e meus amigos que me ajudam nessa campanha. Sozinha não dou conta, então tudo que eu faço é com a ajuda dos meus amigos e da minha família. Estou muito feliz. Eu acho muito importante por estar trabalhando em prol de algo e as pessoas reconhecerem esse trabalho é muito bom”, ressalta.