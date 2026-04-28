Suspeito é preso por tráfico de drogas após ação com apoio da ROCCA

Na noite de ontem (27), por volta das 23h, equipes policiais receberam denúncias anônimas sobre a prática de tráfico de drogas na rua Coromandel, no bairro João Ribeiro. No local, os militares abordaram um suspeito. Durante as buscas, com apoio da equipe da ROCCA e do cão farejador Ômega, foi localizada uma pedra grande de crack. Questionado, o indivíduo negou ser o proprietário do entorpecente.

Diante da situação, os policiais seguiram em diligências até a residência do suspeito, situada na rua Claudovino Rosa, no bairro São Geraldo. No imóvel, foram encontradas 52 pedras de crack, que, se fracionadas, poderiam render aproximadamente 150 porções para comercialização, além de uma quantia em dinheiro.

Diante dos fatos, o homem, de 27 anos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao delegado de plantão para as demais providências.