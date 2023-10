Tarifa do transporte público coletivo urbano passará por auditoria

A Prefeitura de Araxá publicou edital de contratação de empresa que executará auditoria relativa à tarifa cobrada atualmente para a utilização do transporte público coletivo urbano. O objetivo é buscar por empresa que possui expertise de análise contábil, com comprovação de ter realizado análises de custo operacional e tarifário para obter maior eficiência na fiscalização do serviço prestado, abrangendo as obrigações contratuais, os balanços, bem como, as demonstrações contábeis e tarifárias da concessionária do serviço.

Através desse estudo será possível averiguar se a tarifa cobrada atualmente é devida ou passível de alteração. As empresas interessadas deverão apresentar suas propostas de preços, exclusivamente, no site ( www.licitanet.com.br/processos ) por meio do link correspondente ao Pregão Eletrônico da Prefeitura Municipal de Araxá de nº 120/2023. O recolhimento das propostas vai até às 9h do dia 25 de outubro de 2023 (quarta-feira).

Todo o processo será realizado por pregão Eletrônico e seguirá as fases estipuladas pela legislação: Lei nº14.133/2021 (Lei de Licitação). As auditorias serão executadas dentro da empresa concessionária de transportes que possui disposição contratual e deve entregar toda a documentação referentes ao contrato de concessão.

Essa mesma documentação será analisada por auditoria externa, possibilitando todas as conclusões referentes ao serviço prestado pela empresa, verificação de valores cobrados e custo operacional.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa, o principal papel da auditoria externa é de apurar o valor repassado pelo município para a empresa responsável pelo transporte público coletivo na cidade e se justifica a exatidão dos serviços prestados à comunidade.

“Precisamos buscar a comprovação de que o valor pago pela Gestão Municipal é coerente com um serviço seguro, transparente e que atenda a comunidade de forma digna. A contratação visa estabelecer o preço tarifário desde a verificação dos custos operacionais da empresa, reforçando, acima de tudo, o nosso sistema de regras, realizando, dessa forma, procedimentos que evitem fraudes e desvios de recursos públicos”, ressalta.