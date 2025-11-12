Táxis de Araxá passam por inspeção obrigatória de taxímetros

O Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais (Ipem-MG) realiza em Araxá, entre os dias 11 e 13 de novembro, a aferição dos taxímetros dos veículos que operam na cidade. O procedimento é obrigatório e tem o objetivo de garantir que o valor das corridas seja calculado de forma correta, conforme a tarifa oficial definida pelo município.

A ação acontece na sede do Sest Senat, das 9h às 12h e das 13h às 16h. O serviço é essencial para a manutenção do Alvará Municipal e para que os taxistas possam continuar atuando de forma regular. De acordo com a secretária de Segurança Pública, Naiara Pacheco, a iniciativa reforça o compromisso da Administração Municipal com a transparência e a segurança da população.

“Manter os taxímetros aferidos é uma medida importante que evita fraudes e protege o direito do consumidor e também do profissional, evitando questionamentos e autuações”, afirma.

Os taxistas que não realizarem o procedimento estão sujeitos a multa, apreensão e lacre do equipamento, além da possível suspensão do Alvará, o que impede a continuidade do serviço. Em Araxá, 72 veículos prestam o serviço de táxi. A aferição é feita sem custo para os profissionais.

Itens verificados

A verificação deve ser feita a cada dois anos, podendo ocorrer também em casos de manutenção, reparo, mudança de tarifa, troca de pneus por outros de medidas diferentes ou alterações significativas no veículo, como substituição de modelo.

Durante a aferição, são analisados itens como a tarifa programada (bandeirada, valor por quilômetro e por hora/espera), a integridade dos lacres de proteção, a condição dos pneus e o funcionamento geral do taxímetro. Também são realizados testes práticos em pista, comparando a distância real percorrida com a registrada no equipamento.

A aferição assegura ainda confiança na relação entre passageiro e profissional, evitando cobranças indevidas — tanto a mais quanto a menos — e garantindo que o valor cobrado corresponda à tarifa homologada.