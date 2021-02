Telemedicina: nova realidade para consultas médicas é oferecida pela Click Telecom

Já imaginou ter a sua disposição atendimento médico 24 horas, sete dias por semana, através do seu celular ou computador? Essa é uma realidade que já está disponível para os clientes da Click Telecom nas cidades de Araxá, Campos Altos, Coromandel, Ibiá, Perdizes, Santa Juliana, São Gotardo, Serra do Salitre, Pratinha, Tapira, Pedrinópolis e Uberaba. A pandemia do Novo Coronavírus nos mostrou uma nova realidade, com profundas mudanças na forma de trabalhar, estudar, se reunir com a família ou amigos. Cada um na sua casa, respeitando o isolamento social e as regras de distanciamento no combate à Covid-19.

Ciente disso e sempre buscando evolução na sua prestação de serviços à sociedade, a Click Telecom fechou uma parceria com a LigDoctor (Plano de acessibilidade ao médico, onde através da telemedicina, uma equipe médica de plantão fornece consulta médica de forma ilimitada, sempre que a pessoa precisar). É o futuro através da tecnologia chegando nos cuidados com a saúde. Além de fornecer o atendimento de forma ágil, todos os serviços e consultas são prestados por médicos devidamente registrados nos Conselhos de Medicina.

Como assinar

Ter o LigDoctor é fácil e barato.

Para quem já é cliente, deve realizar o Upgrade do plano de internet e quem ainda não é cliente é só assinar a Click Telecom. Ambos podem escolher entre três novos planos:

– Com Ultra Fibra de 300 mega + LigDoctor (1 VIDA + 1 VIDA ADICIONAL GRÁTIS) o valor é R$ 109,90/mês.

– Com Ultra Fibra de 300 mega + LigDoctor (2 VIDAS + 1 VIDA ADICIONAL GRÁTIS) o valor é R$ 119,90/mês.

– Com Ultra Fibra de 300 mega + LigDoctor (3 VIDAS + 1 VIDA ADICIONAL GRÁTIS) o valor é R$ 129,90/mês.

Para conferir as condições e realizar a assinatura, basta acessar www.naclick.com.br ou ligar através 0800 380 0800.

Novas lojas em Araxá

Quem preferir, pode ir diretamente a uma das lojas da Click Telecom. Os atendimentos presenciais estão seguindo as regras sanitárias recomendadas, com a exigência do uso de máscara e mantendo o distanciamento. Há totens de álcool em gel em todas as unidades. E para evitar aglomerações e facilitar ao acesso de quem mora em Bairros mais distantes do Centro, a empresa inaugurou três novas lojas em Araxá, aperfeiçoando o atendimento aos clientes e ficando mais próxima das pessoas. Visite uma das unidades e conheça as ofertas! As lojas ficam:

Avenida Getúlio Vargas, 301 – Centro

Avenida Amazonas, 100 – São Geraldo

Avenida Pedro de Paula Lemos, 10 – Santa Rita