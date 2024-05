Tempo máximo de permanência nas vagas do estacionamento rotativo será de 3h para todos os setores; confira como funcionará o novo sistema

A partir da próxima segunda-feira (27 de maio), Araxá inicia o funcionamento do novo Estacionamento Rotativo. O sistema proporcionará um melhor fluxo de acesso ao comércio local e aumenta a rotatividade de vagas na região central da cidade. O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h; e aos sábados, das 8h às 13h. O valor será de R$ 2 a hora, com permanência de até 3 horas em todos os setores.

A aquisição dos tickets poderá ser feita de três formas: com os agentes, que estarão presentes nas vias; em 70 pontos de vendas, que estarão devidamente identificados e distribuídos a cada 25 vagas; e pelo Aplicativo Faixa Azul Digital, já disponível para download nas plataformas App Store (iOS) e Google Play (Android).

O Aplicativo Faixa Azul Digital é um programa inteligente, conectado ao sistema de fiscalização em tempo real, garantindo maior praticidade ao cidadão. Diversos municípios já implantaram o sistema, inclusive, cidades com um número menor de habitantes, como é o caso de Sacramento-MG.

Ao todo, serão disponibilizadas 1701 vagas, sendo que destas serão gratuitas 86 para idosos; 37 para pessoas com deficiência (PCD’s); 52 para motos, em 21 locais; 31 para carga e descarga; e 17 para ônibus coletivos. O período educativo será de 10 dias. A empresa responsável pelo serviço ainda vai alterar as placas com o tempo máximo de permanência para até 3h em todos os setores.