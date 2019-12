TJMG extingue ação judicial e aniversário de Araxá é feriado em 2019

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) extinguiu a ação judicial proposta pelo Sindicato do Comércio de Araxá (Sindicomércio) que pedia a nulidade e a ineficácia das leis municipais que instituíram os feriados da terça-feira de Carnaval e do aniversário da cidade. Sendo assim, o próximo dia 19 de dezembro será feriado em Araxá, que comemora 154 anos de emancipação política nesta data.

Os feriados da terça-feira de Carnaval e do aniversário de Araxá estavam suspensos desde o ano passado devido a uma decisão da Justiça em primeira instância. A Prefeitura Municipal recorreu ao TJMG e conseguiu a extinção da ação proposta pelo Sindicomércio. Os sindicatos patronal e dos trabalhadores do comércio devem entrar em acordo para que as lojas funcionem normalmente no dia 19 de dezembro deste ano.