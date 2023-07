Torneio de vôlei marca a abertura de mais um polo do projeto Meninas de Ouro em Araxá

Incentivo ao esporte em toda a cidade. A 4ª edição da Taça Minas Gerais, promovida pelo projeto Escola de Voleibol Meninas de Ouro, foi marcada por um momento especial no esporte da cidade, no último sábado (15).

O torneio de vôlei foi realizado no Ginásio Poliesportivo Jacy Teixeira Martins, no bairro Santa Luzia, local definido pela Prefeitura de Araxá como segundo polo do projeto. O Ginásio Poliesportivo Márcio Vieira Borges, no bairro Santo Antônio, já recebe as jovens atletas para os treinos.

Além da parceria com a Prefeitura de Araxá por meio da Secretaria Municipal de Esportes, o projeto conta com a Lei de Incentivo ao Esporte e tem a empresa CBMM entre os principais patrocinadores, e realiza a iniciação esportiva de crianças e adolescentes de 8 a 14 anos como ferramenta de inclusão e desenvolvimento sociocultural nas cidades de Araxá e Sacramento.

A edição reuniu duas equipes do projeto Meninas de Ouro (Azul e Verde), com atletas da categoria sub-14, e as equipes Catiguá Tênis Clube (Patrocínio) e Uirapuru (Uberaba). O time Azul/Araxá levou o título de campeão na disputa.

De acordo com Andrea Galleguillos, coordenadora do projeto, este campeonato teve como objetivo fomentar o trabalho das equipes de base, e o apoio da Administração Municipal tem importante relevância na realização das atividades.

“No esporte, quanto mais cedo se começa a prática das modalidades, melhor é considerada a desenvoltura da adolescente. Além da parte social, o Meninas de Ouro tem o intuito de preparar e formar grandes atletas, e é por meio de competições regionais e estaduais, por exemplo, é que as meninas se sentem ainda mais motivadas. Sem dúvida nenhuma, os espaços disponíveis pela Gestão fazem toda a diferença na vida dessas adolescentes”, comemora.

O secretário municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), explica que o apoio a diferentes modalidades esportivas vai continuar sendo frequente no município.

“O esporte muda a vida das pessoas, seja qual for a faixa etária, para melhor. E é isso o que queremos, incentivar, apoiar e promover o acesso às atividades esportivas disponíveis no município, em todas as regiões. A abertura desse polo é com certeza mais uma etapa marcante”, afirma.

Resultado final



1° lugar: Meninas de Ouro (Azul)

2º lugar: Uirapuru

3º lugar: Meninas de Ouro (Verde)

4º lugar: Catiguá Tênis Clube

Mais informações sobre as inscrições para o projeto, acesse o Instagram ( @meninasdeouro.oficial ).