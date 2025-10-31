Três foragidos da Justiça são presos em diferentes bairros de Araxá no mesmo dia

A Polícia Militar prendeu, nesta quinta-feira (30), três homens com mandados de prisão em aberto durante ações distintas realizadas em Araxá. As prisões ocorreram em diferentes bairros da cidade ao longo do dia.

A primeira prisão aconteceu por volta das 15h, na avenida Rosália Isaura de Araújo, no bairro Guilhermina Vieira Chaer. Durante patrulhamento, os militares abordaram um homem em atitude suspeita e, após consulta ao sistema, constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. O foragido, de 39 anos, foi detido e encaminhado ao delegado de plantão.

Mais tarde, por volta das 17h, outra equipe policial realizava patrulhamento na rua Travessa Manoel Antônio Silva, no bairro Santo Antônio, quando abordou um segundo suspeito. A verificação no sistema também revelou um mandado de prisão em aberto. O homem, de 35 anos, foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil.

A terceira prisão do dia ocorreu por volta das 22h, na rua Brígido de Melo Filho, no bairro Francisco Duarte. Em nova abordagem, a guarnição constatou que o suspeito, de 28 anos, também era procurado pela Justiça. Ele foi detido e apresentado ao delegado de plantão.

As três prisões reforçam o trabalho contínuo da Polícia Militar no combate à criminalidade e na localização de foragidos em Araxá.