TV Araxá Educa tem concessão renovada por mais um ano

A Secretaria Municipal de Educação renovou a concessão da TV Araxá Educa por mais um ano. O objetivo principal da TV, mesmo no período atual no qual as aulas presenciais foram retomadas, é contribuir de forma significativa para a educação dos alunos da rede municipal de ensino, além de assegurar o direito de educação para todos.

A TV Araxá Educa é transmitida pelo canal aberto 12.2 desde novembro de 2021 e possui 24 horas de programação. São divulgados conteúdos educativos, além de campanhas de utilidade pública e institucionais e projetos educacionais.

A programação é voltada para os alunos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Um projeto moderno, um ambiente virtual de aprendizagem que complementa o conteúdo oferecido pelos professores dentro da sala de aula e é acessível para toda a população da cidade.

A TV Integração foi a vencedora da licitação para transmissão do sinal da TV Araxá Educa por atender todas as demandas necessárias. Atualmente, Araxá é a única cidade da região a contar com um canal aberto educativo e já faz parte da vida de muitas crianças, jovens e adultos.

“A concessão da TV aberta foi feita para os canais obterem a divulgação educativa enquanto estivéssemos no estado de calamidade em função da pandemia, que acabou em 31 de março de 2022. E no dia 4 de abril, o presidente da República assinou a renovação dessa concessão por mais um ano, que agora vale até abril de 2023”, explica a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira.

Segundo ela, a renovação traz inúmeros benefícios para a educação de Araxá, que continua dando um passo importantíssimo no desenvolvimento do ensino público da cidade. “A TV Araxá Educa vai se tornar um canal de reforço, uma complementação ao estudo institucionalizado da escola. Queremos transformar esse canal em uma opção de educação, um canal formativo, educativo, com programas de educação ambiental, com informações referentes à saúde, entre outros inúmeros projetos’, conclui a secretária.