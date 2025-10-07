UAB Araxá abre inscrições para curso superior gratuito de Banco de Dados

A Universidade Aberta do Brasil (UAB) – Polo Araxá, em parceria com a Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), está com inscrições abertas para o curso superior gratuito de Tecnólogo em Banco de Dados, oferecido na modalidade Ensino a Distância (EAD). Ao todo, são disponibilizadas 30 vagas, com início das aulas previsto para o primeiro semestre de 2026.

As inscrições poderão ser feitas no período de 6 a 22 de outubro, exclusivamente pelo site da UFTM: www.uftm.edu.br. Para se inscrever, os candidatos devem acessar o menu “Ingresso”, selecionar “Graduação EAD”, escolher o curso desejado e clicar na opção “Editais em andamento”. A taxa de inscrição é de R$ 90.

O processo seletivo será realizado presencialmente em Araxá, no dia 30 de novembro, das 9h às 13h, com local a ser definido. A seleção consistirá na aplicação de uma prova objetiva e redação.

O curso é totalmente gratuito, sendo cobrada apenas a taxa de inscrição para participação no processo seletivo.

Mais informações sobre o curso e o processo seletivo estão disponíveis no portal da UFTM: https://www.uftm.edu.br/cursos.

Para contato direto com o Polo UAB Araxá:

WhatsApp: (34) 98836-2441 | (34) 98858-3936

E-mail: [email protected]