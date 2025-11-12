UAB Araxá abre inscrições para especialização gratuita em Educação Financeira voltada a professores

A Universidade Aberta do Brasil (UAB) – Polo Araxá está com inscrições abertas para a especialização em Formação em Educação Financeira para Professores do Ensino Básico e Médio, ofertada pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) por meio da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção e Serviço Social (FACES/UFU).

O curso é totalmente gratuito e faz parte do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB/CAPES/MEC). Com início previsto para março de 2026, a formação tem duração de 18 meses e carga horária de 360 horas, combinando aulas a distância e encontros presenciais no Polo UAB Araxá.

A especialização tem como objetivo preparar professores para trabalharem o tema da educação financeira de forma ética, responsável e cidadã, estimulando práticas pedagógicas que promovam a sustentabilidade econômica e social – tanto dentro quanto fora da sala de aula.

São 150 vagas no total, sendo 30 destinadas ao Polo Araxá. O público-alvo são professores da educação básica e média que possuam diploma de graduação reconhecido pelo MEC. As inscrições devem ser feitas até 5 de dezembro de 2025, exclusivamente pelo e-mail [email protected].

O edital completo e mais informações sobre o processo de inscrição e seleção estão disponíveis em: tinyurl.com/5w8dpbws

Dúvidas e orientações também podem ser obtidas junto ao Polo UAB Araxá, pelos números (34) 98836-2441 / (34) 98858-3936 ou pelo e-mail [email protected]