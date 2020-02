Uberaba e Uberlândia têm internações com sintomas do coronavírus

Foto: HC-UFU - Divulgação

Atualizado em 27/02/2020, às 14h41

Uma jovem de 28 anos foi internada com suspeita do novo coronavírus (Covid-19) em Uberlândia, nesta quarta-feira (26). Ela está isolado em uma ala do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU).

Já em Uberaba, um jovem, de 18 anos, e uma mulher, de 35 anos, deram entrada com sintomas da doença na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Mirante, na manhã desta quinta (27). Segundo a Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba (Funepu), responsável pela gestão compartilhada das duas UPAs da cidade, a mulher esteve recentemente na Itália e o jovem teve contato com ela.

De acordo com a Funepu, o casal foi colocado em isolamento no Hospital Regional José Alencar e recebeu atendimento por equipe específica, seguindo as orientações preconizadas pelo Ministério da Saúde.

Ainda seguindo o procedimento preconizado pelo Governo Federal, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) foi oficialmente notificada da suspeita e os dois pacientes já foram transferidos para o Hospital Regional José Alencar. Materiais de ambos foram coletados para serem analisados.

As informações são do jornal Estado de Minas e G1 Triângulo e Alto Paranaíba

O Brasil até agora tem um caso confirmado do novo coronavírus, registrado em São Paulo.