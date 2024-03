UBV pesado é prorrogado por um mês para o combate à dengue em Araxá

A Superintendência Regional de Saúde de Uberaba atendeu o pedido de prorrogação por mais 30 dias do UBV pesado (carro fumacê) para o combate à dengue. Com a solicitação da Prefeitura de Araxá, o fumacê permanecerá na cidade a partir desta segunda-feira (18).

Iniciada em 20 de fevereiro, a programação do UBV pesado já atendeu mais de 60 bairros, contemplando 2.040 quarteirões com três ciclos, ou seja, três vezes no mesmo local. Os bairros com maior incidência de notificações estão recebendo o fumacê.

O UBV pesado é complementar ao combate às arboviroses. No plano de contingenciamento do Ministério da Saúde, o fumacê é considerado uma estratégia emergencial de controle vetorial do aedes aegypti. Ele tem sua efetividade, mas é um complemento de outras ações prioritárias, como os cuidados básicos para combater os focos do mosquito.