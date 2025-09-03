Últimos dias de inscrição do concurso público para professores efetivos do Cefet

Terminam nesta sexta-feira, 5 de setembro, as inscrições do concurso público para professores efetivos do CEFET-MG. Ao todo, são 16 vagas imediatas, distribuídas entre oito campi da Instituição no estado. A remuneração inicial pode ultrapassar R$13 mil, de acordo com a titulação dos aprovados.



Há oportunidades nas áreas de Artes; Engenharia Mecânica; Engenharia Civil; Engenharia Elétrica; Engenharia Térmica; Planejamento de Transportes; Engenharia Química; Engenharia de Energia; Computação; Circuitos Elétricos, Magnéticos e Eletrônicos; Metalurgia Física; e Sistemas de Informação.



A seleção vai acontecer em três fases: prova escrita; prova didática ou prática ou defesa de projeto de pesquisa; e prova de títulos. Além das vagas imediatas, haverá formação de cadastro de excedentes, que podem ser nomeados durante a validade do concurso, que será de dois anos, prorrogável por igual período, a critério do Cefet.



Carreira e benefícios



Os professores aprovados passam a integrar a carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), Nível 1 da Classe A, em regime de trabalho de 40 horas, em tempo integral, com Dedicação Exclusiva (DE).



Além da remuneração inicial do cargo, que pode chegar a R$13.228,85 para quem possui doutorado, os docentes também recebem auxílio-alimentação no valor de R$1mil; ressarcimento de despesa com plano de saúde suplementar, auxílio-transporte e auxílio-creche nos termos da legislação vigente.



Os candidatos podem acompanhar todos os detalhes e fases da seleção no endereço concursopublico.cefetmg.br.



Reserva de vagas



Para atender a todas as diretrizes atuais da política de reserva de vagas, o Cefet-MG retificou o edital lançado no dia 7 de agosto.



Em vez de sorteio entre as vagas disponíveis para provimento, com a finalidade de identificar quais seriam destinadas ao imediato provimento por candidatos cotistas, agora a aplicação da política de reserva de vagas será possível em todas as vagas ofertadas no certame, sem a distinção de áreas de conhecimento e sem a necessidade da realização de sorteio, seguindo a ordem de classificação e os critérios de alternância e proporcionalidade previstos na legislação vigente.