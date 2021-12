Últimos dias de inscrições para estágio na Mosaic Fertilizantes

Terminam em 8 de dezembro as inscrições para o Programa Novos Talentos – Estágio 2022 da Mosaic Fertilizantes, uma das maiores produtoras globais de fosfatos e potássio combinados. As vagas são destinadas para pessoas negras e mulheres, em linha com o compromisso da empresa em promover a Diversidade e a Inclusão.

As oportunidades distribuídas por São Paulo e Cajati (SP); Araxá, Patrocínio, Uberaba e Tapira (MG); Rosário do Catete (SE); Catalão (GO); Paranaguá (PR); e Rio Grande (RS). Podem participar do processo seletivo, realizado on-line, pessoas cursando o penúltimo ou último ano da graduação, nos cursos de Administração, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Comunicação Social, Economia, Enfermagem, Engenharias, Estatística, Geologia, Gestão de RH, Direito, Marketing, Matemática, Publicidade e Propaganda, Química, Relações Internacionais e Sistemas de Informação e Psicologia. Os interessados devem se cadastrar no site http://www.mosaicco.com.br.

A Mosaic Fertilizantes está comprometida em criar uma força de trabalho representativa, abraçando as multiplicidades em busca de um ambiente que dê oportunidades e valorize a diversidade de pessoas, ideias e pensamentos. E o programa de estágio foi pensado para contribuir na construção de um pipeline de talentos diversos, ajudando a transformação da sociedade.

A seleção será feita comtestes, utilizando inteligência artificial e gamificação, para avaliar os candidatos pelo seu potencial e aderência à cultura da empresa. Também estão previstas entrevistas por vídeo e dinâmicas de grupo com o RH e a liderança da Mosaic Fertilizantes. Os aprovados seguirão para etapas admissionais e de integração; enquanto os que não seguirem adiante terão a possibilidade de receber uma devolutiva sobre sua atuação no processo, como uma forma de desenvolvimento.

Durante o programa de estágio, os participantes poderão alavancar suas habilidades técnicas e comportamentais por meio das trilhas de desenvolvimento. Além disso, terão a oportunidade de ingressar em uma companhia em crescimento, que atua em dois setores muito relevantes para a economia, o agronegócio e a mineração. “O programa de estágio proporcionará muitos aprendizados e queremos que os nossos estagiários se sintam confiantes para contribuírem com o seu melhor”, complementa Marina Antwarg, gerente de Aquisição de Talentos da Mosaic Fertilizantes.

Sobre Mosaic Fertilizantes

Com a missão de ajudar o mundo a produzir os alimentos de que precisa, a Mosaic atua da mina ao campo. A empresa entrega cerca de 27,2 milhões de toneladas de fertilizantes ao ano para 40 países, sendo uma das maiores produtoras globais de fosfatados e potássio combinados. No Brasil, por meio da Mosaic Fertilizantes, opera na mineração, produção, importação, comercialização e distribuição de fertilizantes para aplicação em diversas culturas agrícolas, ingredientes para nutrição animal e produtos industriais. Presente em dez estados brasileiros e no Paraguai, a empresa promove ações que visam transformar a produtividade do campo, a realidade dos locais onde atua e a disponibilidade de alimentos no mundo. Para mais informações, visite www.mosaicco.com.br. Siga-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn.