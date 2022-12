Uma Aventura na Neve: FestNatal tem espetáculo baseado em Frozen nesta terça (20)

Nesta terça-feira (20) crianças e adultos vão se encantar com a história da jovem e destemida princesa Anna. Acompanhada por um vendedor de gelo, ela parte em uma jornada por perigosas montanhas na esperança de encontrar sua irmã, a rainha Elsa, e acabar com a terrível maldição de inverno eterno, que está provocando o congelamento do reino.

“Uma Aventura na Neve”, baseado no filme Frozen (Disney) é um espetáculo da Mas Por Quê Produções Artísticas, que está há 16 anos no mercado do entretenimento e é recordista, sendo a única produção com mais de 120 espetáculos produzidos e encenados por todo Brasil. “É um show para toda a família. Além da encenação, do figurino, das maquiagens, dos personagens, o espetáculo também é musical. Ele contém todas as músicas do filme que as crianças já conhecem. É um espetáculo divertido, emocionante, as crianças de Araxá podem esperar muitas risadas, efeitos especiais, coreografias…é bem mais que uma peça teatral”, diz o diretor Peri Lima.

Dia de Rock, bebê!

A terça-feira também é dia de rock no Expominas. No palco principal quem abre a noite é a Banda Retrovisor. Composta por Amanda Valadares Carvalho (vocal), Alexandre Azevedo Goulart (voz e violão), Tiago Borges Goulart (voz e backing vocal ), André de Luca Lima (bateria), Juliano Flávio (baixista) a banda tem 20 anos de estrada e um show repleto de sucessos. “Cantamos rock nacional (Capital Inicial, Titãs, Legião Urbana, Kid Abelha) e clássicos do rock (Pink Floyd, Creedence, Ac/Dc, Elvis Presley). Tenho certeza de que todos vão curtir muito”, diz Amanda.

Nil Guimarães, cantora e contrabaixista mineira, encerra a noite com o espetáculo Nil Guimarães & The Rockers. A voz poderosa e as interpretações cheias de energia que a cantora apresenta no palco, são influenciadas pelos diferentes e marcantes estilos. Um show imperdível!

Balanço

Nesta segunda-feira (19) a presidente da Fundação Cultural Acia, Elisa Baião Macêdo, fez um balanço parcial do FestNatal Araxá 2022. O evento entra em sua última semana e já é considerado um sucesso. “Nesta edição serão 15 dias, mais de 200 espetáculos que mobilizam mais de mil artistas. É uma maratona de cultura de qualidade que temos muito orgulho em trazer para a população de Araxá porque sabemos e temos notado o quanto todos valorizam estar aqui e participar. O balanço é muito positivo e tenho certeza de que, daqui para frente, será ainda melhor”, diz Elisa.

Nesta segunda-feira (19), aniversário de 157 anos de Araxá, Papai Noel foi ao Parque do Cristo. Ele conversou com crianças e adultos e gravou um vídeo parabenizando a cidade pela data. Mais tarde, em sua Vila, ocorreram a intervenção cênica Parada de Natal e a oficina de arte Fantoches e Dedoches. “Achei maravilhoso, tudo muito colorido e animado. Meu neto adorou. O mundo precisa mais disso, dessa alegria”, diz Maria do Rosário Cardoso, avó do Lucas Ferreira Santos.

A banda 5º Sol (Programação Extra) abriu o palco central. Na sequência, vieram Diego Figueiredo, Sérgio Reis e Chiquinho Oliveira (Lei de Incentivo à Cultura). “Não tem ensaio, não tem nada planejado. É no palco que tudo se encontra e fica muito bom”, diz Chiquinho.

Foi um show com muitas emoções e participações especiais, além dos grandes sucessos do sertanejo. “O FestNatal me encanta. Numa época tão difícil como a que estamos vivendo, estamos aqui neste clima de Natal com tanta gente talentosa, muito feliz por estar aqui”, destacou Sérgio Reis.

Em um dos momentos marcantes do show, Sérgio Reis convidou o cantor Guito para subir ao palco. Eles fizeram o mesmo personagem nas duas versões da novela Pantanal e cantaram juntos o sucesso “Cavalo Preto”. “É a primeira vez que vocês estão vendo Tibério e Tiberinho. Sempre um prazer cantar com Sérgio Reis”, disse Guito.

Ainda embalado pelo sertanejo, Flávio e Leandro (Programação Extra) encerraram a programação do décimo primeiro dia do FestNatal Araxá.

Programação

20/12 – TERÇA

9h – Papai Noel Itinerante

19h – Papai Noel na Vila – Expominas

20h – Espetáculo – Uma aventura congelante

21h30 – Banda Retrô

23h – Nil Guimarães & The Rockers

21/12 – QUARTA

9h – Papai Noel Itinerante

13h – Concurso de Novos Talentos – Semifinal

19h – Papai Noel na Vila – Expominas

19h – Lançamento do Livro – Léo, o vagalume do Papai Noel

20h – Oficina de Arte – Teatro – César Luz

20h – Quarteto Sambajazz

21h30 – Piano Rock

23h – Samba Quente

22/12 – QUINTA



9h – Papai Noel Itinerante – Recanto do Idoso

17h30 – Concurso Musical Novos Talentos – Final

19h – Papai Noel na Vila – Expominas

19h15 – Espetáculo – Um auto de Luz

20h -Thiago Martins

21h30 – Vinith

23h – Igor Prado

23h30 – Lino Krizz

Para todos

O FestNatal Araxá oferece acessibilidade em toda sua programação. As atividades do palco têm tradução simultânea em Libras. A estrutura física foi pensada para garantir que pessoas que utilizam cadeiras de roda ou tenham outras necessidades especiais de locomoção possam transitar em todos os espaços.

A organização do evento também oferece o atendimento personalizado para pessoas com deficiência visual, que devem solicitar audiodescrição com antecedência.

FestNatal Araxá

O FestNatal Araxá é o maior festival natalino de Minas Gerais. Neste ano o evento ocorre entre os dias 9 e 23 de dezembro no Expominas Araxá com entrada gratuita e atrações de música, teatro, dança e muito mais.

O FestNatal Araxá tem a apresentação do Ministério do Turismo e da CBMM. É realizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura com o patrocínio Master da CBMM. Tem o patrocínio da Bem Brasil, Mart Minas, Zema, Codemge e Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da ACIA Araxá, Click Telecom, Prefeitura Municipal de Araxá, Fundação Cultural Calmon Barreto e TV Integração. Uma realização da Fundação Cultural Acia, Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e Governo Federal.

Serviço

FestNatal Araxá

Data: de 9 a 23/12

Local: Expominas Araxá

Entrada gratuita

Outras informações: @festnatalaraxa / www.festnatalaraxa.com.br

Transmissão ao vivo pelo YouTube, no canal FestNatal Araxá