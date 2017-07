O Uniaraxá está com inscrições abertas para cursos de MBA e Pós-graduação em diversas áreas. As aulas são quinzenais, aos sábados, com professores mestres e doutores. As inscrições podem ser feitas no site do Uniaraxá.

Confira a relação dos Cursos de Pós-Graduação

Banco de Dados; Docência Universitária; Fisioterapia Respiratória e Hospital Geral; Engenharia de Software; Direito Processual Civil: Atualização e Aplicação; Fisioterapia Traumato-Ortopédica Funcional: Ênfase em Terapia Manual; Engenharia de Segurança do Trabalho; Proteção de Plantas; Tecnologia dos Materiais.

Relação de cursos de MBA

Adequação Ambiental e Agrícola; Executivo de Políticas Públicas; Executivo em Auditoria e Gestão Organizacional; Executivo em Gerenciamento Estratégico de Projetos; Executivo em Gestão Empresarial; Executivo em Logística Empresarial; Executivo em Marketing e Gestão de Conteúdo na era Digital; Formação de Professores Especialistas em Gestão Integrada: Administração, Orientação, Supervisão e Inspeção Escolar; Gestão de Negócios e Finanças Corporativas; Gestão de Serviços de Saúde Pública; Gestão, Auditoria e Perícia Ambiental; Treinamento Personalizado: Preparação Física para a Saúde e o Desempenho.

Mais informações nos telefones (34) 3669-2031 / 3669-2007.