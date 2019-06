Uniaraxá promove Parada da Leitura no Teatro Municipal

Com o livro tema “A Metamorfose”, de Franz Kafka, a Parada da Leitura desse ano acontece na próxima quarta (05), às 19h, no Teatro Municipal. O livro será debatido em uma Mesa Redonda entre a Professora Maria Celeste de Moura Andrade, a Fisioterapeuta Flávia Freire de Almeida e a Assistente Social Marcela da Costa Fontes. Elas abordarão “A Metamorfose” na Educação, nas relações de trabalho e nas relações familiares.

Como sensibilização à Parada da Leitura, várias ações foram realizadas, no Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá), ao longo do mês de maio. Destaca-se a 1ª Olimpíada de Redação, cujo tema era, justamente, o livro de Kafka. Realizada no último dia 23, as premiações às melhores redações acontecerão, também, no evento de quarta-feira.

Além da Olimpíada, os Cursos de Enfermagem e Fisioterapia, responsáveis pela sustentação da Parada, em 2019, realizaram uma exposição intitulada “Teia de Insetos – em que situação me senti como um inseto”; um Quiz sobre o tema e duas noites de sonorização pelo Campus, utilizando a música “Metamorfose Ambulante”, de Raul Seixas.

“A Metamorfose” é a novela mais famosa de Kafka. A obra conta a história de Gregor Samsa, um caixeiro-viajante, que, com seu trabalho, sustenta toda a família, até que, certa manhã, desperta metamorfoseado em um inseto monstruoso. A história se desenrola, a partir daí, na nova dinâmica de Gregor e sua família, consequência de sua inusitada condição.

A Parada da Leitura é um Projeto, desenvolvido pelo Uniaraxá, que envolve vários Setores da Instituição, dedicados ao incentivo à leitura. Cada ano, alguns Cursos ficam responsáveis pela sustentação do Projeto. Este ano, como citado, são os Cursos de Enfermagem e Fisioterapia, coordenados pelas Professoras Nara Porto e Ana Paula Nassif, que convidam a todos para participarem do evento.