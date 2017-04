Uniaraxá vai oferecer Curso de Psicologia

Uma das maiores demandas por parte da comunidade de Araxá e região será realidade! Recentemente, o UNIARAXÁ recebeu uma Comissão de Autorização de Curso para habilitar a oferta do Curso de Graduação em Psicologia. As avaliadoras, professoras doutoras na área, conheceram de perto o projeto pedagógico do Curso e a estrutura da Instituição e, ao final do relatório, aprovaram a abertura do Curso de Psicologia, já com Nota 4 (de um total de 5), que será ofertado assim que o Diário Oficial da União publicar a Portaria de Autorização.

A coordenadora do Curso de Psicologia, professora Olga Rios, explica o processo de autorização. “A autorização do Curso de Psicologia do UNIARAXÁ se deu mediante a avaliação de três dimensões: a organização didático – pedagógica do Curso e a relevância para Araxá e região; o corpo docente; e a infraestrutura oferecida. Obtivemos Nota 4 e , segundo as avaliadoras, o UNIARAXÁ apresenta um perfil de boa qualidade para oferta do curso de Psicologia. Olga comemora ainda o resultado final. “Já fomos aprovados com uma nota ótima, o que nos dá ainda mais responsabilidade em busca da excelência. A felicidade toma conta de toda a Comunidade Acadêmica, especialmente porque esse era um sonho não apenas nosso, mas também de da comunidade de Araxá e região.”

O reitor do UNIARAXÁ, professor José Oscar de Melo, destaca que o resultado positivo que o UNIARAXÁ recebeu com a vinda da Comissão responsável pela autorização da abertura do Curso de Psicologia. “É fruto de um trabalho que teve início com as ações desempenhadas pelos professores Fabrício Oliveira e Olga Rios, com a colaboração seja direta ou indiretamente de toda a equipe envolvida. Parabéns a todos por mais essa conquista!”, comemora.

A grade do Curso de Psicologia conta com 10 períodos, divididos em cinco anos. Serão ofertadas 120 vagas, sendo 60 para o diurno e 60 para o noturno. Ainda não é possível prever uma data para a oferta do vestibular para o Curso, mas a expectativa é que seja no processo seletivo Janeiro/2018.