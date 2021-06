Unileste e Uninorte passam por reforma geral

A Unileste, no bairro Santo Antônio, e Uninorte, no bairro Urciano Lemos, estão passando por reforma para melhoria estrutural. As obras vão garantir mais qualidade no atendimento aos moradores da região dos setores Leste e Norte, respectivamente, além de adequar a estrutura dos prédios aos padrões de acessibilidade.

O serviço contempla a troca completa do telhado, pintura, reforma hidráulica e elétrica, troca de pisos e revestimentos, além da construção de rampa de acessibilidade.

As duas obras estão orçadas em R$ 1,9 milhão (R$ 849.883,00 para a Unileste e R$ 1.088.760,00 para a Uninorte) e são custeadas por recursos próprios do município. A previsão é que as duas unidades sejam entregues em outubro.

Atendimentos remanejados da Unileste



– Clínica-geral: rua José Tadeu Silva, bairro Santo Antônio;

– Saúde mental: rua Argenita, 520, bairro Santo Antônio (ao lado do Caps Maria Pirola);

– Fisioterapia: Unicentro, avenida Dâmaso Drummond, 275.

Atendimentos remanejados da Uninorte

– Av. Washington Barcelos, 1.300, bairro Urciano Lemos.

“São reformas já aguardadas há bastante tempo pela população dessas duas regiões. Essas unidades precisam de adequações que já haviam sido pedidas em anos anteriores pelo Ministério Público (MP). Estamos fazendo a reforma das duas unidades ao mesmo tempo, tendo em vista o prazo estipulado pelo MP para que essas adequações sejam feitas”, esclarece o prefeito Robson Magela.