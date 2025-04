Vacina contra a gripe é ampliada para toda a população em Araxá

A vacinação contra a gripe foi ampliada para toda a população de Araxá, seguindo deliberação da Secretaria de Estado de Saúde (SES), que aprovou a ampliação da imunização contra a influenza em Minas Gerais. A vacina está disponível em oito unidades de saúde do município.

A recomendação é que o cidadão leve o cartão de vacinação e um documento pessoal para receber a dose e atualizar o cadastro do Cartão Nacional de Saúde. Na quarta-feira (30), todas as salas de vacina funcionarão até às 12h, retornando à imunização em horário normal na segunda-feira, 5 de maio.

A coordenadora de imunização, Érica Fonseca, enfatiza a relevância da vacinação contra a influenza, principalmente com a chegada do inverno, período em que há um aumento na incidência de síndromes respiratórias. “A vacina contra a gripe é comprovadamente segura e eficaz para prevenir complicações, especialmente em grupos de risco, como indivíduos com comorbidades, idosos, crianças e gestantes. Neste sentido, a ampliação para toda população também garante a proteção coletiva”, enfatiza.

Unidades e horários

* Unicentro (somente crianças) e Unileste: segunda a quinta-feira, das 7h30 às 16h; sexta-feira, das 7h30 às 15h.

* Uninorte e Unioeste: segunda a quinta-feira, das 7h30 às 16h; sexta-feira, das 7h30 às 12h.

* Unisul, Unisa, ESF Max Neumann e ESF Pão de Açúcar: segunda a quinta-feira, das 7h30 às 12h30; sexta-feira, das 7h30 às 12h.

* Horários especiais: Uninorte – segundas-feiras, das 18h às 22h; Unileste – quartas-feiras (a partir de 7 de maio) e quintas-feiras, das 18h às 22h.