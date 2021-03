Vaga de emprego para técnico em segurança do trabalho em Araxá

A DHO Consultoria conta com mais de 60 vagas de emprego disponíveis para diversas áreas e formações. As oportunidades são para atuar em diversas cidades da região de Uberaba, Araxá, Igarapava/SP, entre outras. Todas as vagas disponíveis estão no site da empresa, aonde você consegue se candidatar para qualquer uma que tenha interesse!

Em especial, estamos com vagas disponíveis para você, técnico em segurança do trabalho, que já atuou em parada de manutenção e possui experiência na área. A vaga é temporária e em indústria de fertilizantes, sendo necessário que você possua conhecimento em SAP R/3 e conhecimento avançado em Pacote Office.

A remuneração que você terá será R$2.700,00 mensais com benefícios disponíveis, sendo plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, alimentação e transporte. O início da parada será em abril de 2021 e sua finalização em dezembro de 2021.

Não perca essa oportunidade e corra para garantir a sua vaga se cadastrando pelo site https://dhoconsultoria.com.br/vagas-disponiveis/tecnico-de-seguranca-do-trabalho, e, caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente pelo (34) 99863-0565.

Será ótimo ter seu currículo conosco!