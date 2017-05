Vale Fertilizantes realiza Audiência Pública em Tapira

A Vale Fertilizantes realiza no dia 24 de maio, no Coração Sertanejo, às 18h30 horas, Audiência Pública para falar sobre o projeto e ouvir as comunidades em relação à obtenção de Licença de Operação Corretiva (LOC) para a sua Barragem BL-1 do Complexo de Mineração de Tapira (MG).

O licenciamento é de ordem processual e não tem relação com a segurança do local. As barragens são consideradas seguras e passam frequentemente por vistorias. Não haverá mudanças operacionais após a obtenção desta licença.

Para garantir que todos pudessem entender melhor o processo e tirar suas dúvidas, a empresa está realizando reuniões na cidade neste período que antecede a audiência pública. No último dia 16, o encontro foi aberto a toda a comunidade.

A audiência pública é coordenada pela Superintendência Regional de Meio Ambiente (Supram). O Coração Sertanejo está localizado na Avenida Adelino Braz de Resende, nº 243, em Tapira.