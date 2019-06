Valter Hugo Mãe é o homenageado da 8ª Fliaraxá

A 8a edição do Fliaraxá – Festival Literário de Araxá – chega a cidade mineira no feriado de Corpus Christi, entre 19 e 23 de junho, com o tema “Literatura, Leitura e Imaginação”. Em 2019, dando sequência à vocação lusófona do Festival, o grande homenageado é Valter Hugo Mãe, um dos mais destacados autores portugueses da atualidade, que lança três livros novos e participa de mesas e bate-papos durante toda a programação do evento, em Araxá (MG). Outra novidade é a parte visual do evento, toda composta por ilustrações de Valter, artista plástico, feitas com exclusividade.

Além do autor português Valter Hugo Mãe, estarão presentes José Eduardo Agualusa, Alice Ruiz, Ignácio de Loyola Brandão, Cristovão Tezza, Edney Silvestre, Luiz Ruffato, Marina Colasanti, Marco Lucchesi, Pedro Bandeira, Clóvis de Barros Filho, Conceição Evaristo e o ator Thiago Lacerda, que fará leituras.

A Fliaraxá tem o objetivo de atrair o universal ao âmbito regional e produzir sinergias onde a cultura preserva o patrimônio e este valoriza a cultura. O cenário é o Tauá Grande Hotel Termas de Araxá onde mais de cem autores e autoras vão se reunir para celebrar o amor pelos livros e pela leitura, entre eles o convidado especial do Fliaraxá, o autor angolano José Eduardo Agualusa, uma das mais importantes vozes da literatura africana de expressão portuguesa.

Como já virou tradição, a cidade será inundada por um mar de gente interessada nos debates, palestras, conversas, sessões de autógrafos, encontros e leituras. Embalados pela programação musical da área de Gastronomia, instalada do lado de fora do Hotel.

Toda a programação do Fliaraxá tem entrada gratuita, graças à Lei Federal de Incentivo à Cultura, por intermédio do patrocínio da CBMM, apoio cultural do Itaú e parceria do Sesc SP.

A programação completa está disponível no site oficial do evento: www.fliaraxa.com.br