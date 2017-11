Robson Magela reclama sobre falta de retorno da PMA para as indicações repassadas ao executivo

Durante a reunião da Câmara Municipal desta terça (7), o vereador Robson Magela usou a tribuna para fazer um desabafo contra a Prefeitura de Araxá. Ele informou que nem 10% das indicações que apresentou ao Executivo com reivindicações da população foram respondidas.

Ele relata que já foram apresentadas pelos vereadores mais de mil indicações neste ano, em sua maioria endereçadas à Prefeitura de Araxá. “Eu mesmo já apresentei mais de 120 indicações, porém poucas foram respondidas pela Prefeitura. Não recebi resposta nem de 10% das indicações que fiz em nome do povo de Araxá aqui nesta tribuna”, disse Robson.

O vereador salientou que a resposta não é para o vereador e sim para o povo de Araxá. “Não responder as indicações é uma demonstração de falta de respeito com a população. Fazemos indicações porque somos procurados pelo povo que deposita em nós a confiança de que as suas reivindicações chegarão ao Executivo”, afirmou o parlamentar.