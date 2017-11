Vestibular do Uniaraxá é neste domingo com a oferta do novo Curso de Psicologia

É neste domingo (19), a partir das 9h, o Vestibular/2018 do Uniaraxá. Com a oferta do Curso de Psicologia, um dos mais aguardados dos últimos anos, a Instituição promove mais um processo seletivo para pessoas que buscam uma formação profissional de qualidade, com foco na valorização e estabilidade no mercado de trabalho. A orientação é que o candidato chegue com 30 minutos de antecedência, munido de seus documentos pessoais e se direcione para a sala onde será aplicada a prova.

Com um mercado de trabalho que fica cada dia mais competitivo, seja para a oferta de novas propostas no mercado ou para a ocupação de vagas que requerem formação acadêmica, optar por um curso de graduação é um diferencial para quem deseja seguir uma carreira promissora. Entre os inúmeros benefícios da formação acadêmica, os especialistas listam os principais: crescimento pessoal, construção de uma carreira sólida, estabilidade financeira e a conquista de um bom emprego.

Para isso, o Uniaraxá oferta 18 cursos de Graduação: Administração; Ciências Contábeis; Direito; Gestão Comercial; Gestão de Recursos Humanos; Sistemas de Informação; Psicologia; Educação Física; Agronomia; Enfermagem; Estética e Cosmética; Fisioterapia; Pedagogia; Arquitetura e Urbanismo; Engenharia Ambiental; Engenharia Civil; Engenharia de Produção; e Engenharia Mecânica.

A avaliação do Processo Seletivo 2018/1 contém provas de Redação, Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Conhecimentos Gerais. O resultado geral do processo seletivo será divulgado em 23 de novembro de 2017, em quadro de avisos no bloco administrativo e no site www.uniaraxa.edu.br.