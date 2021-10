Vigilância Ambiental amplia vacinação antirrábica para esta quarta e quinta

A Vigilância Ambiental da Prefeitura de Araxá ampliou a Campanha de Vacinação Antirrábica para esta quarta (13) e quinta-feira (14). Proprietários que ainda não vacinaram seus cães e gatos devem atualizar a imunização.

Além de pontos itinerantes, a comunidade conta com o posto fixo de vacinação antirrábica no Núcleo de Convivência do bairro Santa Luzia – rua Laurindo Baleeiro, nº 380, das 8h às 16h.

Cronograma

Quarta – 13/10

– Manhã: Núcleo de Convivência do bairro Santo Antônio

– Tarde: Núcleo de Convivência do Abolição

Quinta – 14/10

– Manhã: Praça da Árvore de Óleo – bairro Boa Vista

– Tarde: Núcleo de Convivência do bairro Bom Jesus

Posto Fixo

– Núcleo de Convivência do bairro Santa Luzia – 8h às 16h.