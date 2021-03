Vistoria é feita em parte da frota da Prefeitura de Araxá

O projeto de renovação da frota da Prefeitura de Araxá, autorizado pelo prefeito Robson Magela e coordenado pelo secretário municipal de Governo, vice-prefeito Mauro Chaves, está em execução.

Recentemente, a vistoria foi realizada em parte da frota de 255 veículos que atende as secretarias instaladas no Centro Administrativo. Aconteceu no estacionamento das secretarias instaladas no Centro Administrativo. A proposta visa renovar os automóveis usados atualmente por modelos mais novos.

“No sábado iniciamos a preparação para um leilão da frota municipal, visto que há parte dos veículos bastante degradados e a real necessidade de fazermos uma modernização da frota”, explica Mauro Chaves.

Equipes da prefeitura e do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) atuam na vistoria dos veículos utilizados pela Administração Municipal. Também está sendo analisado tecnicamente se os resultados financeiros da aquisição de uma frota terceirizada de veículos representam melhor investimento do que a manutenção de veículos próprios, ou de veículos locados de empresas prestadoras de serviços jurídica e física.

Para tal análise foram levantadas as principais relações de gastos com transporte para compará-las com o custo de aquisição de frota terceirizada.

O leilão dos veículos inservíveis está previsto para ocorrer no final de abril.