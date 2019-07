XVIII Mostra de Pesquisa abre inscrições

Marcada para os dias 01, 02 e 03 de outubro, a XVIII Mostra de Pesquisa do Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá) já está com inscrições abertas. A Mostra é uma oportunidade aos estudantes de divulgarem trabalhos e pesquisas que realizaram ou estejam realizando, no Uniaraxá, ou, em outras Instituições; com destaque para os trabalhos de Iniciação Científica.

Os formatos dos trabalhos para a apresentação aceitos são resumo simples e resumo expandido. Eles deverão enquadrar-se em uma das seguintes Áreas do Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra; Ciências Biológicas; Engenharias; Ciências da Saúde; Ciências Agrárias; Ciências Sociais Aplicadas; Ciências Humanas e Educação; Linguística, Letras e Artes; e, Multidisciplinar. Os trabalhos que, ainda, estiverem em andamento, só serão aceitos, caso seja possível a apresentação de resultados preliminares.

Os autores dos melhores resumos expandidos serão convidados a publicarem seus trabalhos, em forma de artigo completo, na edição de Anais da XVIII Mostra de Pesquisa. Estes serão eleitos pelo Comitê Científico. A todos os participantes, será gerado um Certificado de apresentação.

Informações sobre normas de elaboração dos resumos, instruções para a apresentação e demais orientações estão disponíveis no Edital, que pode ser acessado pelo site do Uniaraxá; ou, pelo link compartilhado nas redes sociais da Instituição. As inscrições vão até o dia 20 de agosto.