Zema apresenta avanços de Minas Gerais no Lide Brasil Conferência Lisboa

Durante sua participação no Lide Brasil Conferência Lisboa, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, destacou os avanços e iniciativas de sua gestão com o objetivo de tornar o estado o melhor para viver e investir. O evento, realizado na capital portuguesa, reuniu empresários, autoridades e líderes de diversos setores para discutir inovação e novas oportunidades de negócios e investimentos entre Brasil e Portugal, com foco em áreas como indústria e tecnologia.

Zema integrou o painel temático “Novas Oportunidades para Indústrias e Prestadores de Serviços no Brasil e em Portugal”, ao lado de personalidades como o ex-presidente Michel Temer, o governador do Piauí, Rafael Fonteles, o CEO do Grupo Stefanini, o presidente da Câmara Portuguesa de Comércio de São Paulo, Karene Vilela, e o conselheiro econômico da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (Aicep), Francisco Saião Costa.

Mais empregos e crescimento econômico

O governador destacou que a mudança na gestão estadual tem proporcionado um ambiente de maior segurança jurídica e previsibilidade para o setor produtivo, o que tem atraído investimentos e impulsionado a economia mineira. Desde 2019, o estado já recebeu mais de R$ 455 bilhões em investimentos privados, o que tem gerado milhares de empregos e impulsionado o desenvolvimento regional.

“Quando assumi o governo há seis anos, a economia de Minas Gerais representava 8,8% do PIB nacional. Hoje, esse número já chega a 9,5%. Graças ao crescimento sustentável, estamos no caminho para alcançar a marca de um milhão de empregos formais até o primeiro semestre de 2025″, afirmou Zema.

Energia limpa e recursos naturais: diferenciais de Minas Gerais

Outro ponto destacado pelo governador foi o papel de Minas Gerais na transição energética e sua contribuição para a geração de energia limpa. “Desde 2019, multiplicamos por 20 vezes a capacidade de geração de energia fotovoltaica no estado, passando de 500 MW para mais de 1 GW. Minas é um exemplo de como a transição energética pode ser feita de forma eficiente e sustentável”, explicou Zema.

O estado também se destaca no setor de mineração, com grandes jazidas de lítio no Vale do Jequitinhonha, que atraem investimentos internacionais. Além disso, Minas é líder na extração de nióbio, um recurso estratégico para a indústria global.

Exportação sustentável: produtos mineiros no mercado europeu

Zema ainda reforçou que os produtos mineiros estão totalmente alinhados às exigências do mercado europeu, destacando o compromisso de Minas Gerais com a sustentabilidade e a preservação ambiental. Para garantir a conformidade com as normas internacionais, o estado implementou a plataforma SeloVerde MG, que certifica que os produtos de Minas não estão associados ao desmatamento, cumprindo as exigências do regulamento da União Europeia sobre comércio sustentável.

“A plataforma SeloVerde MG assegura que os produtos mineiros atendem às normas ambientais e estão preparados para o mercado europeu, promovendo um comércio mais ético e responsável”, completou o governador.

Oportunidades para o futuro

A participação de Zema na Lide Brasil Conferência Lisboa reflete a crescente parceria entre Brasil e Portugal, especialmente no que diz respeito ao fortalecimento das relações comerciais, a atração de investimentos e o fomento à inovação. Com um ambiente de negócios cada vez mais dinâmico e sustentável, Minas Gerais se coloca como um dos principais destinos para quem busca investir no Brasil.