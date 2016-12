Biblioteca Municipal termina bem posicionada na Olimpíada Solidária

A Biblioteca Pública Municipal Viriato Correa participou da Olimpíada Solidária que incentiva o hábito da leitura e do estudo. Neste mês, saiu a classificação final de todas as bibliotecas participantes e a de Araxá terminou na sexta posição no número de horas e em quarto lugar na quantidade de leitores.

De acordo com a coordenadora da Biblioteca Municipal Viriato Correa, Maria José Chadú, foram 1.612 horas de leitura e 942 participantes contabilizadas pelo Instituto Ekloss, que coordena esse tipo de projeto no Brasil desde 2007. Nesses dois quesitos, a biblioteca foi a primeira colocada no estado de Minas Gerais.

Segundo Chadú, a instituição educacional participou desta ação por acreditar que a leitura e o conhecimento são instrumentos importantes para socialização que pode levar a uma mudança da realidade atual proporcionando a inclusão.

Em Araxá, além da biblioteca localizada na região central, as salas de leitura das bibliotecas Professor João Rios Montandon – Sucursal Norte (bairro Urciano Lemos), Maria Santos Teixeira – Sucursal Oeste (bairro Boa Vista) e Professor Luciano Marcos Curi – Sucursal do Itaipu (Distrito de Itaipu), sede da Associação de Proteção ao Menor Condenado (Apac) e do Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá) estão nessa iniciativa.

A cidade de Araxá também esteve representada no Concurso de Contos inspirado no Rio de Janeiro. Carolina Angélica de Oliveira Passos ficou entre os vinte melhores com o conto “Um mineiro na Cidade Maravilhosa”. A votação popular ocorreu na rede social pela página do Facebook Instituto Ekloos.