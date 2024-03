Prefeitura de Araxá abre inscrições para o projeto “CAEIizinho” nesta terça-feira.

O Centro de Atendimento à Educação Inclusiva (CAEI) está com inscrições abertas para crianças com atraso no neurodesenvolvimento na faixa etária de 8 meses a 4 anos e 11 meses. O projeto “CAEIzinho” é pioneiro na região e vai atender 100 crianças. O cadastro deve ser realizado de terça-feira (19) até sexta-feira (22) na sede do CAEI – Rua Rosália Isaura, 270, Guilhermina Vieira Chaer.

Para realizar a inscrição é necessário que a família atenda aos seguintes pré-requisitos: ter renda de até 3 salários mínimos e possuir crianças na faixa etária mencionada, que não estejam inseridas em outros serviços similares. A seleção das crianças para o projeto será de acordo com os critérios sociais.

Os documentos necessários para a inscrição incluem: certidão de nascimento da criança, RG e CPF dos responsáveis, comprovante de renda, comprovante de endereço, uma foto 3×4, relatório pedagógico descritivo da escola (caso a criança esteja estudando) e relatório médico (caso a criança tenha diagnóstico).

O projeto é apoiado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA).