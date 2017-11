Engenharia Ambiental do Uniaraxá promove visita ao Parque Nacional da Serra da Canastra

Os alunos do Curso de Engenharia Ambiental do Uniaraxá viveram uma experiência produtiva em visita ao Parque Nacional da Serra da Canastra. Nos dias 11 e 12 de novembro, os alunos, acompanhados dos professores Juliana Silva e Cristiano Alves, assistiram a uma palestra sobre o projeto de conservação do pato mergulhão “Pato Aqui, água acolá”, ministrada pelo biólogo do Instituto Terra Brasilis, Wellington Geraldo. Eles também realizaram uma trilha interpretativa em duas cachoeiras, visitaram as nascentes do Rio São Francisco e da cachoeira Casca D’Anta e conheceram inúmeras curiosidades sobre a fauna, flora e sobre a cultura local.

Integrante da comitiva, a professora Juliana destaca a importância desse tipo de visita, especialmente a riqueza de conteúdo em atividades fora da sala de aula. “Foram abordados diversos assuntos relacionados à conservação da fauna, flora e hidrologia durante a estadia de toda a turma nas proximidades da unidade de conservação”, afirma.