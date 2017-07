PMA divulga resultados do processo seletivo para estagiários

A Prefeitura Municipal de Araxá divulgou, nesta sexta-feira, 21, o gabarito da prova do processo seletivo para estagiários e a pontuação obtida pelos candidatos na análise curricular. Foram 317 inscritos, dos quais 288 realizaram prova na última segunda-feira, 17, na Secretaria Municipal de Educação. Os candidatos com melhor classificação serão anunciados para a última etapa do processo em data ainda a ser definida.

O processo seletivo atende o nível superior em andamentos nos cursos de administração; agronomia; arquitetura; ciências contábeis; direito; educação física; enfermagem; engenharias ambiental, civil e de produção; fisioterapia; sistema de informação; pedagogia; psicologia; e serviço social.

Os convocados receberão bolsa complementar educacional de até 80% do valor líquido devido a título de mensalidade pelo bolsista. A seleção é de responsabilidade da Comissão de Avaliação, nomeada pela Secretaria de Governo, e ocorrerá nas etapas de avaliação curricular e entrevista.