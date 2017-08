Prefeito assina ordem de serviço para construção da Casa Abrigo e Casa Lar

Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e profissionais que atuam no acolhimento institucional ganharam importante investimento na manhã desta quinta-feira, 10, com a assinatura da ordem de serviço para a construção da sede própria da Casa Abrigo e Casa Lar. Em uma área total de 9.200 metros quadrados, situada na avenida João Moreira Sales, bairro Dona Beja, será construído o complexo com valor contratado de R$ 2.509.209,57 milhões. A execução da obra será feita pela Quartzo Engenharia – empresa de Patos de Minas – convocada por meio de licitação. A conclusão está prevista para sete meses.

Atualmente, as duas instituições atendem juntas crianças e adolescentes de até 18 anos que tiveram que ser afastadas do convívio familiar em razão da vulnerabilidade ou situações de risco vivenciadas no seio familiar. O prefeito destaca o comprometimento e a gratidão a todos os profissionais empenhados em oferecer melhores condições a quem não tem condições de batalhar por conta própria.

“Essa reunião tem para nós a característica de um pleito de gratidão à população de Araxá. Tem uma frase que talvez ilustre bem esse momento “Se você não pode caminhar no escuro, acenda uma vela. Essas obras são para crianças desamparadas e esquecidas que serão tratadas com muito mais carinho, com condições e sentimento humanitário muito maior que serão agasalhadas por uma casa que se transformará no desejo de todos nós. Um templo de bondade e respeito. Essa casa tem muito das características da promotora Dra. Mara Lúcia Silva Dourado, do nosso Conselho Municipal, da Fundação da Criança e Adolescente, de todos que passaram ou trabalham nessas casas. Representa o sentimento de uma gente boa, que sabe o que quer e luta por todos aqueles que não têm condições de lutar”, lembra o prefeito.

A promotora Mara Lúcia Silva Dourado destaca a importância do Executivo em atender à reivindicação de dispor de sede própria para as instituições. “O acolhimento institucional, embora afasta a criança desse ciclo de violência, não deixa de ser uma medida drástica na medida em que a criança vai sentir os efeitos desse afastamento. É preciso que ela seja acolhida em um ambiente harmonioso, alegre e bonito que amenizem esse drama. Hoje, temos duas casas no município e a construção desse complexo é uma reivindicação antiga do Ministério Público, profissionais que lidam com essas crianças e da lei. A legislação traz uma série de requisitos técnicos para o funcionamento desses espaços, e esse complexo vem atender justamente essa legislação. A obra seguirá as normas técnicas do serviço de acolhimento institucional”, afirma a promotora.

O presidente da FCAA, Edson Justino, reforça a importância da sede própria. “Este ato é de suma importância para a Fundação da Criança e Adolescente de Araxá. Hoje, a Casa Abrigo e Casa Lar funcionam em casas alugadas. Apesar de estarmos relativamente bem acomodados, não é como uma casa própria. Evidentemente, que um projeto idealizado e construído com a finalidade específica tem suas características próprias”, ressalta.