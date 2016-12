Prefeitura entrega certificados do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa

A Secretaria Municipal de Educação realizou, nesta terça-feira (20), no Centro Administrativo Domingos Santos, a entrega dos certificados de conclusão do curso de formação continuada do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Esse curso qualificou professores das redes públicas da educação básica que lecionam em turmas de alfabetização, do 1º ao 3º ano do ensino fundamental.

Os certificados emitidos pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) foram entregues pela secretária Gessy Glória Lemos e pela equipe responsável pela realização do curso em Araxá.

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso formal assumido pelo governo federal, estados e municípios para assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental.

As ações do pacto têm quatro eixos de atuação que são: formação continuada presencial para os professores alfabetizadores e seus orientadores de estudo e para os coordenadores pedagógicos; materiais didáticos, obras literárias, obras de apoio pedagógico, jogos e tecnologias educacionais; monitoramento da execução e a avaliação periódica dos alunos e gestão, mobilização e controle social.

Neste ano, foram capacitados noventa professores de 1° ao 3° ano, dez coordenadores pedagógicos, três orientadoras de estudo e uma coordenadora municipal.